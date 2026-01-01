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<p>CERTIFICATION AVAILABLE FOR $999</p><p> </p><p>*ASKING PRICE INCLUDES:</p><p>-FREE OIL CHANGE</p><p>-FREE RUST PROOFING</p><p>-FREE AIR FILTER AND CABIN FILTER REPLACEMENT</p><p> </p><p>CALL US TODAY FOR MORE DETAILS WERE OPEN 7 DAYS A WEEK TO SERVE YOU BEST!</p><p>416-953-5105</p><p> </p><p>MONDAY: 10AM - 7PM</p><p>TUESDAY: 10AM - 7PM</p><p>WEDNESDAY: 10AM - 7PM</p><p>THURSDAY: 10AM - 7PM</p><p>FRIDAY: 10AM - 7PM</p><p>SATURDAY: 10AM - 6PM</p><p>SUNDAY: 12AM – 6PM</p>

2021 Volkswagen Jetta

175,000 KM

Details Description Features

$14,999

+ taxes & licensing
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2021 Volkswagen Jetta

EXECLINE/ LOADED / LEATHER /ROOF / NAVI / MINT /AC

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14330846

2021 Volkswagen Jetta

EXECLINE/ LOADED / LEATHER /ROOF / NAVI / MINT /AC

Location

Executive Motors

4308 Kingston Rd, Scarborough, ON M1E 2M8

416-953-5105

  1. 1782310388639
  2. 1782310389158
  3. 1782310389623
  4. 1782310390034
  5. 1782310390504
  6. 1782310390964
  7. 1782310391395
  8. 1782310391833
  9. 1782310392269
  10. 1782310392714
  11. 1782310393180
  12. 1782310393600
  13. 1782310394028
  14. 1782310394457
  15. 1782310394866
  16. 1782310395293
  17. 1782310395733
  18. 1782310396180
  19. 1782310396609
  20. 1782310397082
  21. 1782310397492
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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing available for $999

$14,999

+ taxes & licensing

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Used
175,000KM
Excellent Condition
VIN 3VWG57BU1MM072396

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 175,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION AVAILABLE FOR $999

 

*ASKING PRICE INCLUDES:

-FREE OIL CHANGE

-FREE RUST PROOFING

-FREE AIR FILTER AND CABIN FILTER REPLACEMENT

 

CALL US TODAY FOR MORE DETAILS WERE OPEN 7 DAYS A WEEK TO SERVE YOU BEST!

416-953-5105

 

MONDAY: 10AM - 7PM

TUESDAY: 10AM - 7PM

WEDNESDAY: 10AM - 7PM

THURSDAY: 10AM - 7PM

FRIDAY: 10AM - 7PM

SATURDAY: 10AM - 6PM

SUNDAY: 12AM – 6PM

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Tinted Glass
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Heated Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Apple CarPlay

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Local Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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Executive Motors

Executive Motors

4308 Kingston Rd, Scarborough, ON M1E 2M8

Call Dealer

416-953-XXXX

(click to show)

416-953-5105

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$14,999

+ taxes & licensing>

Executive Motors

416-953-5105

2021 Volkswagen Jetta