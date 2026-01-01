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<p>ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!<br><br><br><br>HYUNDAI INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!<br>***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***<br><br><br>GREY OVER BLACK LEATHER INT,<br><br><br>PANORAMIC SUNROOF, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!<br><br><br>PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.<br><br><br>**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **<br><br><br>***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**</p>

2022 Hyundai Sonata

137,079 KM

Details Description Features

$15,880

+ taxes & licensing
Make it Yours

2022 Hyundai Sonata

Luxury | LEATHER | PANO | CAM | CARPLAY |

Watch This Vehicle
14283200

2022 Hyundai Sonata

Luxury | LEATHER | PANO | CAM | CARPLAY |

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

  1. 1781633334108
  2. 1781633334607
  3. 1781633335030
  4. 1781633335448
  5. 1781633335893
  6. 1781633344266
  7. 1781633344769
  8. 1781633345244
  9. 1781633345715
  10. 1781633346159
  11. 1781633346624
  12. 1781633347058
  13. 1781633347490
  14. 1781633347916
  15. 1781633348364
  16. 1781633348794
  17. 1781633349228
  18. 1781633349638
  19. 1781633350060
  20. 1781633350495
  21. 1781633350972
  22. 1781633351417
Contact Seller

$15,880

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments
Used
137,079KM
Excellent Condition
VIN 5NPEL4J21NH140273

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 137,079 KM

Vehicle Description

ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!



HYUNDAI INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!
***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***


GREY OVER BLACK LEATHER INT,


PANORAMIC SUNROOF, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!


PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.


**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **


***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Windows

Panoramic Roof

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-686-XXXX

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647-686-7808

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$15,880

+ taxes & licensing>

Canadian Fine Motors

647-686-7808

2022 Hyundai Sonata