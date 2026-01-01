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<p>ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!<br><br><br><br>LAND ROVER INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!<br>***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***<br><br><br>GREEN OVER BLACK LEATHER INT,<br><br><br>8 PASSENGERS,PANORAMIC SUNROOF, FRIDGE , HEADS UP DISPLAY,NAVIGATION, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!<br><br><br>PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.<br><br><br>**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **<br><br><br>***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**</p>

2023 Land Rover Defender

84,567 KM

Details Description Features

$62,880

+ taxes & licensing
Make it Yours

2023 Land Rover Defender

130 X AWD |8 PASS|HUD|NAVI|PANO|COOLED SEATS|

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14280329

2023 Land Rover Defender

130 X AWD |8 PASS|HUD|NAVI|PANO|COOLED SEATS|

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

  1. 1781561300383
  2. 1781561300874
  3. 1781561301302
  4. 1781561301715
  5. 1781561302147
  6. 1781561302548
  7. 1781561302962
  8. 1781561303411
  9. 1781561303798
  10. 1781561304211
  11. 1781561336673
  12. 1781561337297
  13. 1781561337739
  14. 1781561338202
  15. 1781561338643
  16. 1781561339084
  17. 1781561339494
  18. 1781561339947
  19. 1781561340362
  20. 1781561340810
  21. 1781561341228
  22. 1781561341639
  23. 1781561342082
  24. 1781561342649
  25. 1781561343078
  26. 1781561343511
  27. 1781561343910
  28. 1781561344340
  29. 1781561344802
Contact Seller

$62,880

+ taxes & licensing

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Used
84,567KM
Excellent Condition
VIN SALEXFEU9P2149683

Vehicle Details

  • Exterior Colour Green
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 8
  • Mileage 84,567 KM

Vehicle Description

ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!



LAND ROVER INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!
***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***


GREEN OVER BLACK LEATHER INT,


8 PASSENGERS,PANORAMIC SUNROOF, FRIDGE , HEADS UP DISPLAY,NAVIGATION, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!


PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.


**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **


***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Suspension

Air Suspension

Comfort

Climate Control

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Heads-Up Display
Power Folding Mirrors
Active suspension
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Turbo/Supercharged

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-686-XXXX

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647-686-7808

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$62,880

+ taxes & licensing>

Canadian Fine Motors

647-686-7808

2023 Land Rover Defender