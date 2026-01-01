Menu
Account
Sign In
<p>ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!<br><br><br><br>TOYOTA  INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!<br>***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***<br>,<br>RED OVER BLACK LEATHER INT,<br><br></p><p>NAVIGATION, COOLED SEATS, SUNROOF, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!<br><br><br>PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.<br><br><br>**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **<br><br><br>***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C</p>

2025 Toyota Crown

27,742 KM

Details Description Features

$41,988

+ taxes & licensing
Make it Yours

2025 Toyota Crown

Limited AWD HYBRID|NAVI|COOLED SEATS|JBL SOUND

Watch This Vehicle
14413857.822154371?w=640&h=480&q=75&oid=16452

2025 Toyota Crown

Limited AWD HYBRID|NAVI|COOLED SEATS|JBL SOUND

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

  1. 1783647386130
  2. 1783647386672
  3. 1783647387097
Contact Seller

$41,988

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments
Used
27,742KM
Excellent Condition
VIN JTDAAAAFXS3035406

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 27,742 KM

Vehicle Description

ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!



TOYOTA  INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!
***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***
,
RED OVER BLACK LEATHER INT,

NAVIGATION, COOLED SEATS, SUNROOF, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!


PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.


**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **


***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Exterior

Heated Mirrors
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Windows

Panoramic Roof

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Automatic Parking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Canadian Fine Motors

Used 2021 Mercedes-Benz GLA AMG GLA 35 | CLEAN CARFAX | PANO | NAVI|RED STITCH for sale in Scarborough, ON
2021 Mercedes-Benz GLA AMG GLA 35 | CLEAN CARFAX | PANO | NAVI|RED STITCH 54,785 KM $32,988 + tax & lic
Used 2018 Porsche Macan GTS AWD | NO ACCIDENT | PANO | CAM | RED INT | for sale in Scarborough, ON
2018 Porsche Macan GTS AWD | NO ACCIDENT | PANO | CAM | RED INT | 164,965 KM $19,988 + tax & lic
Used 2022 Toyota Highlander Hybrid XLE HYBRID AWD|8PASS|LEATHER|BSM|SUNROOF| for sale in Scarborough, ON
2022 Toyota Highlander Hybrid XLE HYBRID AWD|8PASS|LEATHER|BSM|SUNROOF| 53,850 KM $43,880 + tax & lic

Email Canadian Fine Motors

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-686-XXXX

(click to show)

647-686-7808

Quick Links
Directions Website Inventory
$41,988

+ taxes & licensing>

Canadian Fine Motors

647-686-7808

2025 Toyota Crown