$41,988+ taxes & licensing
2025 Toyota Crown
Limited AWD HYBRID|NAVI|COOLED SEATS|JBL SOUND
2025 Toyota Crown
Limited AWD HYBRID|NAVI|COOLED SEATS|JBL SOUND
Location
Canadian Fine Motors
1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
647-686-7808
$41,988
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 27,742 KM
Vehicle Description
ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!
TOYOTA INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!
***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***
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RED OVER BLACK LEATHER INT,
NAVIGATION, COOLED SEATS, SUNROOF, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!
PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.
**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **
***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Exterior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Windows
Comfort
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Canadian Fine Motors
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Call Dealer
647-686-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
647-686-7808