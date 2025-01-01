$6,750+ taxes & licensing
2011 Honda CR-V
EX
2011 Honda CR-V
EX
Location
Street Motor Sales Ltd.
158 Lombard Street, Smiths Falls, ON K7A 5B8
613-205-1212
Sold As Is
$6,750
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Grey
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 285,549 KM
Vehicle Description
FRESH TRADE, NOW AVAILABLE.
SELLING AS TRADED. VERY CLEAN UNIT ONLY ISSUE IS AC NOT BLOWING COLD. EVERYTHING ELSE WORKS AS IT SHOULD.
2011 HONDA CR-V, EX, 285549KM, 4WD, AUTOMATIC.
SUNROOF, POWER SEAT, FULL POWER GROUP, KEYLESS ENTRY.
COMPLETE WITH WINTER TRIRES ON WINTER RIM,S ( SEE PIC'S)
HAS A $834 CARFAX ( SEE PIC'S )
CALL ROB FOR AN APPOINTMENT
SMITHS FALLS
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Media / Nav / Comm
Comfort
Seating
Convenience
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Street Motor Sales Ltd.
Email Street Motor Sales Ltd.
Street Motor Sales Ltd.
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
613-205-XXXX(click to show)
613-205-1212
Alternate Numbers1-888-603-3486
+ taxes & licensing>
613-205-1212