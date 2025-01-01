Menu
FRESH TRADE, NOW AVAILABLE.

SELLING AS TRADED. VERY CLEAN UNIT ONLY ISSUE IS AC NOT BLOWING COLD. EVERYTHING ELSE WORKS AS IT SHOULD.

2011 HONDA CR-V, EX,  285549KM, 4WD, AUTOMATIC.

SUNROOF, POWER SEAT, FULL POWER GROUP, KEYLESS ENTRY.

COMPLETE  WITH WINTER TRIRES ON WINTER RIM,S ( SEE PICS)

HAS A $834 CARFAX ( SEE PICS )

CALL ROB FOR AN APPOINTMENT 

SMITHS FALLS

$6,750

+ taxes & licensing
Location

Street Motor Sales Ltd.

158 Lombard Street, Smiths Falls, ON K7A 5B8

613-205-1212

Sold As Is

This vehicle is being sold "as is", unfit, not e-tested and is not represented as being in a road worthy condition, mechanically sound or maintained at any guaranteed level of quality. The vehicle may not be fit for use as a means of transportation and may require substantial repairs at the purchaser's expense. It may not be possible to register the vehicle to be driven in its current condition.
$6,750

+ taxes & licensing

Used
285,549KM
As Is Condition
VIN 5J6RE4H53BL821153

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 285,549 KM

Vehicle Description

FRESH TRADE, NOW AVAILABLE.

SELLING AS TRADED. VERY CLEAN UNIT ONLY ISSUE IS AC NOT BLOWING COLD. EVERYTHING ELSE WORKS AS IT SHOULD.

2011 HONDA CR-V, EX,  285549KM, 4WD, AUTOMATIC.

SUNROOF, POWER SEAT, FULL POWER GROUP, KEYLESS ENTRY.

COMPLETE  WITH WINTER TRIRES ON WINTER RIM,S ( SEE PIC'S)

HAS A $834 CARFAX ( SEE PIC'S )

CALL ROB FOR AN APPOINTMENT 

SMITHS FALLS

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels
Winter Tires
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
CD Changer
Auxiliary Audio Input

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet

Additional Features

Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

