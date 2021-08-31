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2008 Dodge Charger

199,000 KM

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2008 Dodge Charger

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400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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199,000KM
Used
Good Condition
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  • Listing ID: 7967018
  • Stock #: 10496
  • VIN: 2B3KA43G68H295880

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 199,000 KM

Vehicle Description

REMOTE START * 3.5L V6, AUTO, RWD, SE * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEAT, TRUNK & KEYLESS ENTRY * TILT STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * CRUISE CONTROL * C.D. w/ AUX. INPUT * 20" CHROME WHEELS ON BRAND NEW TIRES *

 

INCLUDES SAFETY CERTIFICATION, OIL CHANGE, AND 60 DAY/4000 KM POWERTRAIN GUARANTEE ($1000.00 TOTAL MAX. CLAIM LIMIT) * EXTENDED WARRANTY AVAILABLE * FINANCING FOR ALL CREDIT TYPES FROM GOOD CREDIT TO BAD CREDIT * VIEW THIS VEHICLE AND LEARN MORE ABOUT OUR CAR LOT AT WWW.CERTIFIEDCARS4U.COM * USED CARS, USED TRUCKS AND USED SUVS * SERVICING THE NIAGARA REGION * ST. CATHARINE'S, NIAGARA FALLS, WELLAND, PORT COLBORNE, HAMILTON AND BEYOND * WE CARRY CHEVROLET, FORD, GMC, PONTIAC, BUICK, OLDSMOBILE, CADILLAC, DODGE, CHRYSLER, SATURN, MAZDA, TOYOTA, HONDA, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, NISSAN AND HYUNDAI * HUGE INVENTORY OF UP TO 100 VEHICLES *

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
CD Player
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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