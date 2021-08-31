2008 Dodge Charger

+ taxes & licensing
905-688-8822
400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4
905-688-8822
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
REMOTE START * 3.5L V6, AUTO, RWD, SE * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEAT, TRUNK & KEYLESS ENTRY * TILT STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * CRUISE CONTROL * C.D. w/ AUX. INPUT * 20" CHROME WHEELS ON BRAND NEW TIRES *
INCLUDES SAFETY CERTIFICATION, OIL CHANGE, AND 60 DAY/4000 KM POWERTRAIN GUARANTEE ($1000.00 TOTAL MAX. CLAIM LIMIT) * EXTENDED WARRANTY AVAILABLE * FINANCING FOR ALL CREDIT TYPES FROM GOOD CREDIT TO BAD CREDIT * VIEW THIS VEHICLE AND LEARN MORE ABOUT OUR CAR LOT AT WWW.CERTIFIEDCARS4U.COM * USED CARS, USED TRUCKS AND USED SUVS * SERVICING THE NIAGARA REGION * ST. CATHARINE'S, NIAGARA FALLS, WELLAND, PORT COLBORNE, HAMILTON AND BEYOND * WE CARRY CHEVROLET, FORD, GMC, PONTIAC, BUICK, OLDSMOBILE, CADILLAC, DODGE, CHRYSLER, SATURN, MAZDA, TOYOTA, HONDA, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, NISSAN AND HYUNDAI * HUGE INVENTORY OF UP TO 100 VEHICLES *
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4