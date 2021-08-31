2011 Chevrolet Cruze

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905-688-8822
400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4
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This vehicle is Safety Certified.
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REMOTE START * BLUETOOTH * SUNROOF * 1.4L 4 CYL. TURBO, AUTO, LTZ 1SA * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEAT, TRUNK, SUNROOF & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * STEERING WHEEL MOUNTED CRUISE & STEREO CONTROLS * BLUETOOTH, C.D. w/ AUX. & USB INPUT * HEATED LEATHER SEATS * REVERSE PARK DISTANCE SENSORS * 17" ALLOY WHEELS *
INCLUDES SAFETY CERTIFICATION, OIL CHANGE, AND 60 DAY/4000 KM POWERTRAIN GUARANTEE ($1000.00 TOTAL MAX. CLAIM LIMIT) !!! EXTENDED WARRANTY AVAILABLE!!! FINANCING FOR ALL CREDIT TYPES FROM GOOD CREDIT TO BAD CREDIT!!! VIEW THIS VEHICLE AND LEARN MORE ABOUT OUR CAR LOT AT WWW.CERTIFIEDCARS4U.COM!!! USED CARS, USED TRUCKS AND USED SUVS!!! SERVICING THE NIAGARA REGION!!! ST. CATHARINE'S, NIAGARA FALLS, WELLAND, PORT COLBORNE, HAMILTON AND BEYOND!!! WE CARRY CHEVROLET, FORD, GMC, PONTIAC, BUICK, OLDSMOBILE, CADILLAC, DODGE, CHRYSLER, SATURN, MAZDA, TOYOTA, HONDA, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, NISSAN AND HYUNDAI. HUGE INVENTORY OF UP TO 100 VEHICLES!!!
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