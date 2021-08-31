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2011 Chevrolet Cruze

122,925 KM

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2011 Chevrolet Cruze

LTZ Turbo 1SA ** HTD LEATH, PARK SENSOR, CRUISE **

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2011 Chevrolet Cruze

LTZ Turbo 1SA ** HTD LEATH, PARK SENSOR, CRUISE **

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Certified Affordable Cars Inc.

400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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122,925KM
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  • Listing ID: 7847526
  • Stock #: 10353
  • VIN: 1G1PH5S92B7103908

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 122,925 KM

Vehicle Description

REMOTE START * BLUETOOTH * SUNROOF * 1.4L 4 CYL. TURBO, AUTO, LTZ 1SA * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEAT, TRUNK, SUNROOF & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * STEERING WHEEL MOUNTED CRUISE & STEREO CONTROLS * BLUETOOTH, C.D. w/ AUX. & USB INPUT * HEATED LEATHER SEATS * REVERSE PARK DISTANCE SENSORS * 17" ALLOY WHEELS *

INCLUDES SAFETY CERTIFICATION, OIL CHANGE, AND 60 DAY/4000 KM POWERTRAIN GUARANTEE ($1000.00 TOTAL MAX. CLAIM LIMIT) !!! EXTENDED WARRANTY AVAILABLE!!! FINANCING FOR ALL CREDIT TYPES FROM GOOD CREDIT TO BAD CREDIT!!! VIEW THIS VEHICLE AND LEARN MORE ABOUT OUR CAR LOT AT WWW.CERTIFIEDCARS4U.COM!!! USED CARS, USED TRUCKS AND USED SUVS!!! SERVICING THE NIAGARA REGION!!! ST. CATHARINE'S, NIAGARA FALLS, WELLAND, PORT COLBORNE, HAMILTON AND BEYOND!!! WE CARRY CHEVROLET, FORD, GMC, PONTIAC, BUICK, OLDSMOBILE, CADILLAC, DODGE, CHRYSLER, SATURN, MAZDA, TOYOTA, HONDA, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, NISSAN AND HYUNDAI. HUGE INVENTORY OF UP TO 100 VEHICLES!!!

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Remote Engine Start
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Turbocharged
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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