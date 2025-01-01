Menu
BLUETOOTH * REMOTE START * SUNROOF * DUAL AUTO CLIMATE CONTROL * 2.5L 4 CYL., AUTO, LT * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEAT, TRUNK, SUNROOF & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * STEERING WHEEL MOUNTED CRUISE & STEREO CONTROLS * 18 ALLOY WHEELS *

INCLUDED IN YOUR PURCHASE IS A SAFETY CERTIFICATION, FRESH OIL CHANGE, AND A 60-DAY LIMITED POWERTRAIN GUARANTEE. WE ALSO OFFER EXTENDED WARRANTIES FOR ADDED PEACE OF MIND.
REGARDLESS OF YOUR CREDIT HISTORY, WE PROVIDE FINANCING OPTIONS FOR ALL CREDIT TYPES. NOT ALL VEHICLES QUALIFY FOR FINANCING. CONTACT DEALER FOR DETAILS.

2013 Chevrolet Malibu

113,208 KM

$10,999

+ taxes & licensing
2013 Chevrolet Malibu

LT ** AUTOSTART, SNRF **

2013 Chevrolet Malibu

LT ** AUTOSTART, SNRF **

Location

Certified Cars

400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4

905-688-8822

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$10,999

+ taxes & licensing

Used
113,208KM
Good Condition
VIN 1G11E5SAXDF328515

Vehicle Details

  • Exterior Colour Burgundy
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 113,208 KM

Vehicle Description

BLUETOOTH * REMOTE START * SUNROOF * DUAL AUTO CLIMATE CONTROL * 2.5L 4 CYL., AUTO, LT * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEAT, TRUNK, SUNROOF & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * STEERING WHEEL MOUNTED CRUISE & STEREO CONTROLS * 18" ALLOY WHEELS *
INCLUDED IN YOUR PURCHASE IS A SAFETY CERTIFICATION, FRESH OIL CHANGE, AND A 60-DAY LIMITED POWERTRAIN GUARANTEE. WE ALSO OFFER EXTENDED WARRANTIES FOR ADDED PEACE OF MIND.

REGARDLESS OF YOUR CREDIT HISTORY, WE PROVIDE FINANCING OPTIONS FOR ALL CREDIT TYPES. NOT ALL VEHICLES QUALIFY FOR FINANCING. CONTACT DEALER FOR DETAILS.
VISIT OUR WEBSITE AT WWW.CERTIFIED-CARS.COM TO EXPLORE OUR INVENTORY OF USED CARS, TRUCKS, AND SUVS.

LOCATED IN THE NIAGARA REGION, WE ARE PROUD TO SERVE CUSTOMERS FROM ST. CATHARINE'S, NIAGARA FALLS, WELLAND, PORT COLBORNE, HAMILTON, AND BEYOND.
OUR LOT FEATURES A VARIETY OF MAKES AND MODELS INCLUDING CHEVROLET, FORD, GMC, PONTIAC, BUICK, OLDSMOBILE, CADILLAC, DODGE, CHRYSLER, SATURN, MAZDA, TOYOTA, HONDA, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, NISSAN, AND HYUNDAI. WITH AN EXTENSIVE INVENTORY OF UP TO 100 VEHICLES, WE ARE CONFIDENT YOU WILL FIND THE PERFECT VEHICLE FOR YOUR NEEDS

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Convenience

Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Certified Cars

Certified Cars

400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

$10,999

+ taxes & licensing>

Certified Cars

905-688-8822

2013 Chevrolet Malibu