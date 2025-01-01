$10,999+ taxes & licensing
2013 Chevrolet Malibu
LT ** AUTOSTART, SNRF **
2013 Chevrolet Malibu
LT ** AUTOSTART, SNRF **
400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4
905-688-8822
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$10,999
+ taxes & licensing
Used
113,208KM
Good Condition
VIN 1G11E5SAXDF328515
Vehicle Details
- Exterior Colour Burgundy
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 113,208 KM
Vehicle Description
BLUETOOTH * REMOTE START * SUNROOF * DUAL AUTO CLIMATE CONTROL * 2.5L 4 CYL., AUTO, LT * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEAT, TRUNK, SUNROOF & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * STEERING WHEEL MOUNTED CRUISE & STEREO CONTROLS * 18" ALLOY WHEELS *
INCLUDED IN YOUR PURCHASE IS A SAFETY CERTIFICATION, FRESH OIL CHANGE, AND A 60-DAY LIMITED POWERTRAIN GUARANTEE. WE ALSO OFFER EXTENDED WARRANTIES FOR ADDED PEACE OF MIND.
REGARDLESS OF YOUR CREDIT HISTORY, WE PROVIDE FINANCING OPTIONS FOR ALL CREDIT TYPES. NOT ALL VEHICLES QUALIFY FOR FINANCING. CONTACT DEALER FOR DETAILS.
VISIT OUR WEBSITE AT WWW.CERTIFIED-CARS.COM TO EXPLORE OUR INVENTORY OF USED CARS, TRUCKS, AND SUVS.
LOCATED IN THE NIAGARA REGION, WE ARE PROUD TO SERVE CUSTOMERS FROM ST. CATHARINE'S, NIAGARA FALLS, WELLAND, PORT COLBORNE, HAMILTON, AND BEYOND.
OUR LOT FEATURES A VARIETY OF MAKES AND MODELS INCLUDING CHEVROLET, FORD, GMC, PONTIAC, BUICK, OLDSMOBILE, CADILLAC, DODGE, CHRYSLER, SATURN, MAZDA, TOYOTA, HONDA, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, NISSAN, AND HYUNDAI. WITH AN EXTENSIVE INVENTORY OF UP TO 100 VEHICLES, WE ARE CONFIDENT YOU WILL FIND THE PERFECT VEHICLE FOR YOUR NEEDS
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Comfort
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Seating
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Convenience
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Certified Cars
400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4
2013 Chevrolet Malibu