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<p>Coming soon!</p><p>Contact us for more details.</p><p>St. Catharines Auto Sales </p><p>108 Geneva Street in St. Catharines</p><p>(905)933-9615</p>

2014 Toyota Camry

198,000 KM

Details Description Features

$11,900

+ taxes & licensing
Make it Yours

2014 Toyota Camry

XLE

Watch This Vehicle
14361736

2014 Toyota Camry

XLE

Location

St. Catharines Auto Sales

108a Geneva St, St. Catharines, ON L2R 4N2

905-933-9615

Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$11,900

+ taxes & licensing

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Used
198,000KM
Good Condition
VIN 4T1BF1FK1EU825966

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 198,000 KM

Vehicle Description

Coming soon!

Contact us for more details.

St. Catharines Auto Sales 

108 Geneva Street in St. Catharines

(905)933-9615

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Heated Mirrors
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Keyless Start

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Comfort

Sunroof / Moonroof

Seating

Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email St. Catharines Auto Sales

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St. Catharines Auto Sales

St. Catharines Auto Sales

108a Geneva St, St. Catharines, ON L2R 4N2
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-933-XXXX

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905-933-9615

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$11,900

+ taxes & licensing>

St. Catharines Auto Sales

905-933-9615

2014 Toyota Camry