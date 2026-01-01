$11,900+ taxes & licensing
Make it Yours
2014 Toyota Camry
XLE
2014 Toyota Camry
XLE
Location
St. Catharines Auto Sales
108a Geneva St, St. Catharines, ON L2R 4N2
905-933-9615
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$11,900
+ taxes & licensing
Actions
Used
198,000KM
Good Condition
VIN 4T1BF1FK1EU825966
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Gray
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 198,000 KM
Vehicle Description
Coming soon!
Contact us for more details.
St. Catharines Auto Sales
108 Geneva Street in St. Catharines
(905)933-9615
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Heated Mirrors
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Interior
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Keyless Start
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input
Comfort
Sunroof / Moonroof
Seating
Pass-Through Rear Seat
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From St. Catharines Auto Sales
2013 Audi A4 217,000 KM $4,900 + tax & lic
2014 Nissan Rogue SV AWD 168,300 KM $8,900 + tax & lic
2018 Hyundai Tucson SE 152,200 KM $13,900 + tax & lic
Email St. Catharines Auto Sales
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
St. Catharines Auto Sales
108a Geneva St, St. Catharines, ON L2R 4N2
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
905-933-XXXX(click to show)
$11,900
+ taxes & licensing>
St. Catharines Auto Sales
905-933-9615
2014 Toyota Camry