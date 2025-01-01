$CALL+ taxes & licensing
2018 Honda Accord
Touring ** LDW, ADAPT CRUISE, BSM **
2018 Honda Accord
Touring ** LDW, ADAPT CRUISE, BSM **
Location
Certified Cars
400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4
905-688-8822
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$CALL
+ taxes & licensing
Used
140,274KM
Good Condition
VIN 1HGCV1F91JA807974
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 140,274 KM
Vehicle Description
NEW TIRES * BLINDSPOT MONITOR * LANE DEPARTURE WARNING * LANE KEEP ASSIST * FORWARD COLLISION WARNING * ADAPTIVE CRUISE CONTROL * REVERSE CAMERA * REMOTE START * NAVIGATION * HEATED & COOLED LEATHER SEATS * HEATED REAR SEATS * APPLE CARPLAY/ ANDROID AUTO * BLUETOOTH * DUAL AUTO CLIMATE CONTROL * REVERSE PARK DISTANCE SENSORS * 2 POSITION MEMORY DRIVER SEAT * SUNROOF * PROXIMITY KEY w/ PUSH BUTTON START * 1.5L, 4CYL, AUTO, TOURING * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEAT, TRUNK, SUNROOF & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * STEERING WHEEL MOUNTED CRUISE & STEREO CONTROLS * 19" ALLOY WHEELS ON NEW TIRES *
INCLUDED IN YOUR PURCHASE IS A SAFETY CERTIFICATION, FRESH OIL CHANGE, AND A 60-DAY LIMITED POWERTRAIN GUARANTEE. WE ALSO OFFER EXTENDED WARRANTIES FOR ADDED PEACE OF MIND.
REGARDLESS OF YOUR CREDIT HISTORY, WE PROVIDE FINANCING OPTIONS FOR ALL CREDIT TYPES. NOT ALL VEHICLES QUALIFY FOR FINANCING. CONTACT DEALER FOR DETAILS.
VISIT OUR WEBSITE AT WWW.CERTIFIED-CARS.COM TO EXPLORE OUR INVENTORY OF USED CARS, TRUCKS, AND SUVS.
LOCATED IN THE NIAGARA REGION, WE ARE PROUD TO SERVE CUSTOMERS FROM ST. CATHARINE'S, NIAGARA FALLS, WELLAND, PORT COLBORNE, HAMILTON, AND BEYOND.
OUR LOT FEATURES A VARIETY OF MAKES AND MODELS INCLUDING CHEVROLET, FORD, GMC, PONTIAC, BUICK, OLDSMOBILE, CADILLAC, DODGE, CHRYSLER, SATURN, MAZDA, TOYOTA, HONDA, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, NISSAN, AND HYUNDAI. WITH AN EXTENSIVE INVENTORY OF UP TO 100 VEHICLES, WE ARE CONFIDENT YOU WILL FIND THE PERFECT VEHICLE FOR YOUR NEEDS
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Exterior
Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Seating
Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Comfort
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Heads-Up Display
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Active suspension
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
2018 Honda Accord