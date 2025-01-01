Menu
NEW TIRES * BLINDSPOT MONITOR * LANE DEPARTURE WARNING * LANE KEEP ASSIST * FORWARD COLLISION WARNING * ADAPTIVE CRUISE CONTROL * REVERSE CAMERA * REMOTE START * NAVIGATION * HEATED & COOLED LEATHER SEATS * HEATED REAR SEATS * APPLE CARPLAY/ ANDROID AUTO * BLUETOOTH * DUAL AUTO CLIMATE CONTROL * REVERSE PARK DISTANCE SENSORS * 2 POSITION MEMORY DRIVER SEAT * SUNROOF * PROXIMITY KEY w/ PUSH BUTTON START * 1.5L, 4CYL, AUTO, TOURING * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEAT, TRUNK, SUNROOF & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * STEERING WHEEL MOUNTED CRUISE & STEREO CONTROLS * 19 ALLOY WHEELS ON NEW TIRES * 

INCLUDED IN YOUR PURCHASE IS A SAFETY CERTIFICATION, FRESH OIL CHANGE, AND A 60-DAY LIMITED POWERTRAIN GUARANTEE. WE ALSO OFFER EXTENDED WARRANTIES FOR ADDED PEACE OF MIND.

2018 Honda Accord

140,274 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2018 Honda Accord

Touring ** LDW, ADAPT CRUISE, BSM **

2018 Honda Accord

Touring ** LDW, ADAPT CRUISE, BSM **

Location

Certified Cars

Certified Cars
400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4

905-688-8822

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Used
140,274KM
Good Condition
VIN 1HGCV1F91JA807974

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 140,274 KM

Vehicle Description

NEW TIRES * BLINDSPOT MONITOR * LANE DEPARTURE WARNING * LANE KEEP ASSIST * FORWARD COLLISION WARNING * ADAPTIVE CRUISE CONTROL * REVERSE CAMERA * REMOTE START * NAVIGATION * HEATED & COOLED LEATHER SEATS * HEATED REAR SEATS * APPLE CARPLAY/ ANDROID AUTO * BLUETOOTH * DUAL AUTO CLIMATE CONTROL * REVERSE PARK DISTANCE SENSORS * 2 POSITION MEMORY DRIVER SEAT * SUNROOF * PROXIMITY KEY w/ PUSH BUTTON START * 1.5L, 4CYL, AUTO, TOURING * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEAT, TRUNK, SUNROOF & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * STEERING WHEEL MOUNTED CRUISE & STEREO CONTROLS * 19" ALLOY WHEELS ON NEW TIRES * 
INCLUDED IN YOUR PURCHASE IS A SAFETY CERTIFICATION, FRESH OIL CHANGE, AND A 60-DAY LIMITED POWERTRAIN GUARANTEE. WE ALSO OFFER EXTENDED WARRANTIES FOR ADDED PEACE OF MIND.

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Heads-Up Display
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Active suspension
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Certified Cars

Certified Cars

400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4
$CALL

+ taxes & licensing>

Certified Cars

905-688-8822

2018 Honda Accord