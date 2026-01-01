$13,990+ taxes & licensing
Make it Yours
2018 Kia Sportage
LX
2018 Kia Sportage
LX
Location
Courtesy Auto Sales Inc.
188 Lake Street, St. Catharines, ON L2R 5Z1
905-684-6394
$13,990
+ taxes & licensing
Actions
Used
CALL
VIN KNDPMCAC0J7307867
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 0
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Courtesy Auto Sales Inc.
2015 Nissan Murano Navi, Rev-Cam, Pano Roof, Leather 242,000 KM $11,990 + tax & lic
2015 Chevrolet Malibu Extra Clean Service History!!! LT 171,000 KM $9,995 + tax & lic
2014 Ford Focus One Owner Full Service History 192,000 KM $7,995 + tax & lic
Email Courtesy Auto Sales Inc.
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Courtesy Auto Sales Inc.
188 Lake Street, St. Catharines, ON L2R 5Z1
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
905-684-XXXX(click to show)
905-684-6394
Alternate Numbers1-877-880-4879
$13,990
+ taxes & licensing>
Courtesy Auto Sales Inc.
905-684-6394
2018 Kia Sportage