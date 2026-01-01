Menu
Account
Sign In

2018 Kia Sportage

Details Features

$13,990

+ taxes & licensing
Make it Yours

2018 Kia Sportage

LX

Watch This Vehicle
14232311

2018 Kia Sportage

LX

Location

Courtesy Auto Sales Inc.

188 Lake Street, St. Catharines, ON L2R 5Z1

905-684-6394

  1. 1780767579665
  2. 1780767580192
  3. 1780767580651
Contact Seller

$13,990

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments
Used
CALL
VIN KNDPMCAC0J7307867

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 0

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Courtesy Auto Sales Inc.

Used 2015 Nissan Murano Navi, Rev-Cam, Pano Roof, Leather for sale in St. Catharines, ON
2015 Nissan Murano Navi, Rev-Cam, Pano Roof, Leather 242,000 KM $11,990 + tax & lic
Used 2015 Chevrolet Malibu Extra Clean Service History!!! LT for sale in St. Catharines, ON
2015 Chevrolet Malibu Extra Clean Service History!!! LT 171,000 KM $9,995 + tax & lic
Used 2014 Ford Focus One Owner Full Service History for sale in St. Catharines, ON
2014 Ford Focus One Owner Full Service History 192,000 KM $7,995 + tax & lic

Email Courtesy Auto Sales Inc.

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Courtesy Auto Sales Inc.

Courtesy Auto Sales Inc.

188 Lake Street, St. Catharines, ON L2R 5Z1
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-684-XXXX

(click to show)

905-684-6394

Alternate Numbers
1-877-880-4879
Quick Links
Directions Website Inventory
$13,990

+ taxes & licensing>

Courtesy Auto Sales Inc.

905-684-6394

2018 Kia Sportage