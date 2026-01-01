$16,999+ taxes & licensing
2019 Hyundai Tucson
Ultimate
2019 Hyundai Tucson
Ultimate
Location
Certified Cars
400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4
905-688-8822
Certified
$16,999
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 146,757 KM
Vehicle Description
BLINDSPOT MONITOR * LANE KEEP ASSIST * LANE DEPARTURE WARNING * FORWARD COLLISION WARNING AND EMERGENCY BRAKING * REAR CROSS TRAFFIC ALERT * REVERSE CAMERA * 360 CAMERA * ADAPTIVE CRUISE CONTROL * ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY * BLUETOOTH * HEATED & COOLED LEATHER SEATS * HEATED REAR SEATS * HEATED STEERING WHEEL * DUAL AUTO CLIMATE CONTROL * PROXIMITY KEY w/ PUSH BUTTON START *
2.4L 4 CYL., AUTO, AWD, ULTIMATE * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEATS, LIFT GATE, SUNROOF & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * STEERING WHEEL MOUNTED CRUISE & STEREO CONTROLS * 19” ALLOY WHEELS ON ALL WEATHER TIRES *
INCLUDED IN YOUR PURCHASE IS A SAFETY CERTIFICATION, FRESH OIL CHANGE, AND A 60-DAY LIMITED POWERTRAIN GUARANTEE. WE ALSO OFFER EXTENDED WARRANTIES FOR ADDED PEACE OF MIND.
REGARDLESS OF YOUR CREDIT HISTORY, WE PROVIDE FINANCING OPTIONS FOR ALL CREDIT TYPES. NOT ALL VEHICLES QUALIFY FOR FINANCING. CONTACT DEALER FOR DETAILS.VISIT OUR WEBSITE AT WWW.CERTIFIED-CARS.COM TO EXPLORE OUR INVENTORY OF USED CARS, TRUCKS, AND SUVS.
LOCATED IN THE NIAGARA REGION, WE ARE PROUD TO SERVE CUSTOMERS FROM ST. CATHARINE'S, NIAGARA FALLS, WELLAND, PORT COLBORNE, HAMILTON, AND BEYOND. OUR LOT FEATURES A VARIETY OF MAKES AND MODELS INCLUDING CHEVROLET, FORD, GMC, PONTIAC, BUICK, OLDSMOBILE, CADILLAC, DODGE, CHRYSLER, SATURN, MAZDA, TOYOTA, HONDA, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, NISSAN, AND HYUNDAI. WITH AN EXTENSIVE INVENTORY OF UP TO 100 VEHICLES, WE ARE CONFIDENT YOU WILL FIND THE PERFECT VEHICLE FOR YOUR NEEDS
Vehicle Features
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Windows
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
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905-688-8822