Menu
Account
Sign In
<html> <p>BLINDSPOT MONITOR * LANE KEEP ASSIST * LANE DEPARTURE WARNING * FORWARD COLLISION WARNING AND EMERGENCY BRAKING * REAR CROSS TRAFFIC ALERT * REVERSE CAMERA * 360 CAMERA * ADAPTIVE CRUISE CONTROL * ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY * BLUETOOTH * HEATED & COOLED LEATHER SEATS * HEATED REAR SEATS * HEATED STEERING WHEEL * DUAL AUTO CLIMATE CONTROL * PROXIMITY KEY w/ PUSH BUTTON START * </p> <br> <p>2.4L 4 CYL., AUTO, AWD, ULTIMATE * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEATS, LIFT GATE, SUNROOF & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * STEERING WHEEL MOUNTED CRUISE & STEREO CONTROLS * 19” ALLOY WHEELS ON ALL WEATHER TIRES * </p> <br> <p>INCLUDED IN YOUR PURCHASE IS A SAFETY CERTIFICATION, FRESH OIL CHANGE, AND A 60-DAY LIMITED POWERTRAIN GUARANTEE. WE ALSO OFFER EXTENDED WARRANTIES FOR ADDED PEACE OF MIND.</p> <p>REGARDLESS OF YOUR CREDIT HISTORY, WE PROVIDE FINANCING OPTIONS FOR ALL CREDIT TYPES. NOT ALL VEHICLES QUALIFY FOR FINANCING. CONTACT DEALER FOR DETAILS.VISIT OUR WEBSITE AT WWW.CERTIFIED-CARS.COM TO EXPLORE OUR INVENTORY OF USED CARS, TRUCKS, AND SUVS. </p> <p>LOCATED IN THE NIAGARA REGION, WE ARE PROUD TO SERVE CUSTOMERS FROM ST. CATHARINES, NIAGARA FALLS, WELLAND, PORT COLBORNE, HAMILTON, AND BEYOND. OUR LOT FEATURES A VARIETY OF MAKES AND MODELS INCLUDING CHEVROLET, FORD, GMC, PONTIAC, BUICK, OLDSMOBILE, CADILLAC, DODGE, CHRYSLER, SATURN, MAZDA, TOYOTA, HONDA, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, NISSAN, AND HYUNDAI. WITH AN EXTENSIVE INVENTORY OF UP TO 100 VEHICLES, WE ARE CONFIDENT YOU WILL FIND THE PERFECT VEHICLE FOR YOUR NEEDS</p> </html>

2019 Hyundai Tucson

146,757 KM

Details Description Features

$16,999

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2019 Hyundai Tucson

Ultimate

Watch This Vehicle
14499172

2019 Hyundai Tucson

Ultimate

Location

Certified Cars

400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4

905-688-8822

  1. 14499172
  2. 14499172
  3. 14499172
  4. 14499172
  5. 14499172
  6. 14499172
  7. 14499172
  8. 14499172
  9. 14499172
  10. 14499172
  11. 14499172
  12. 14499172
  13. 14499172
  14. 14499172
  15. 14499172
  16. 14499172
  17. 14499172
  18. 14499172
  19. 14499172
  20. 14499172
  21. 14499172
  22. 14499172
  23. 14499172
  24. 14499172
  25. 14499172
  26. 14499172
  27. 14499172
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$16,999

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments
Used
146,757KM
Good Condition
VIN KM8J3CAL1KU848532

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 146,757 KM

Vehicle Description


BLINDSPOT MONITOR * LANE KEEP ASSIST * LANE DEPARTURE WARNING * FORWARD COLLISION WARNING AND EMERGENCY BRAKING * REAR CROSS TRAFFIC ALERT * REVERSE CAMERA * 360 CAMERA * ADAPTIVE CRUISE CONTROL * ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY * BLUETOOTH * HEATED & COOLED LEATHER SEATS * HEATED REAR SEATS * HEATED STEERING WHEEL * DUAL AUTO CLIMATE CONTROL * PROXIMITY KEY w/ PUSH BUTTON START *




2.4L 4 CYL., AUTO, AWD, ULTIMATE * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEATS, LIFT GATE, SUNROOF & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * STEERING WHEEL MOUNTED CRUISE & STEREO CONTROLS * 19” ALLOY WHEELS ON ALL WEATHER TIRES *




INCLUDED IN YOUR PURCHASE IS A SAFETY CERTIFICATION, FRESH OIL CHANGE, AND A 60-DAY LIMITED POWERTRAIN GUARANTEE. WE ALSO OFFER EXTENDED WARRANTIES FOR ADDED PEACE OF MIND.


REGARDLESS OF YOUR CREDIT HISTORY, WE PROVIDE FINANCING OPTIONS FOR ALL CREDIT TYPES. NOT ALL VEHICLES QUALIFY FOR FINANCING. CONTACT DEALER FOR DETAILS.VISIT OUR WEBSITE AT WWW.CERTIFIED-CARS.COM TO EXPLORE OUR INVENTORY OF USED CARS, TRUCKS, AND SUVS.


LOCATED IN THE NIAGARA REGION, WE ARE PROUD TO SERVE CUSTOMERS FROM ST. CATHARINE'S, NIAGARA FALLS, WELLAND, PORT COLBORNE, HAMILTON, AND BEYOND. OUR LOT FEATURES A VARIETY OF MAKES AND MODELS INCLUDING CHEVROLET, FORD, GMC, PONTIAC, BUICK, OLDSMOBILE, CADILLAC, DODGE, CHRYSLER, SATURN, MAZDA, TOYOTA, HONDA, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, NISSAN, AND HYUNDAI. WITH AN EXTENSIVE INVENTORY OF UP TO 100 VEHICLES, WE ARE CONFIDENT YOU WILL FIND THE PERFECT VEHICLE FOR YOUR NEEDS


Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Heated Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Leather Seats
Cooled Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Windows

Panoramic Roof

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Certified Cars

Used 2019 Hyundai Tucson Ultimate for sale in St Catharines, ON
2019 Hyundai Tucson Ultimate 146,757 KM $16,999 + tax & lic
Used 1986 Chevrolet Corvette ** NEW TIRES, TARGA TOP ** for sale in St Catharines, ON
1986 Chevrolet Corvette ** NEW TIRES, TARGA TOP ** 152,362 KM $14,999 + tax & lic
Used 2018 Nissan Rogue Midnight Edition SV ** AWD, BSM, ADAPT CRUISE ** for sale in St Catharines, ON
2018 Nissan Rogue Midnight Edition SV ** AWD, BSM, ADAPT CRUISE ** 176,488 KM $13,999 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Certified Cars

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Certified Cars

Certified Cars

400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-688-XXXX

(click to show)

905-688-8822

Quick Links
Directions Website Inventory
$16,999

+ taxes & licensing>

Certified Cars

905-688-8822

2019 Hyundai Tucson