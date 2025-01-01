Menu
301A * BLINDSPOT MONITOR * LANE KEEP ASSIST * PRE COLLISION BRAKING * NAVIGATION * APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO *BLUETOOTH *  REVERSE CAMERA * REVERSE PARK DISTANCE SENSORS * REAR CROSS TRAFFIC ALERT * FACTORY TOW PACKAGE * REMOTE START * HEATED SEATS * *PROXIMITY KEY w/ PUSH BUTTON START * DUAL AUTO CLIMATE CONTROL * 3.5L TWIN TURBO V6, AUTO, 4X4, SUPERCREW, SHORT BOX, XLT SPORT * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEAT & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * STEERING WHEEL MOUNTED CRUISE & STEREO CONTROLS * 20 ALLOY WHEELS *

INCLUDED IN YOUR PURCHASE IS A SAFETY CERTIFICATION, FRESH OIL CHANGE, AND A 60-DAY LIMITED POWERTRAIN GUARANTEE. WE ALSO OFFER EXTENDED WARRANTIES FOR ADDED PEACE OF MIND.

REGARDLESS OF YOUR CREDIT HISTORY, WE PROVIDE FINANCING OPTIONS FOR ALL CREDIT TYPES. NOT ALL VEHICLES QUALIFY FOR FINANCING. CONTACT DEALER FOR DETAILS.
VISIT OUR WEBSITE AT WWW.CERTIFIED-CARS.COM TO EXPLORE OUR INVENTORY OF USED CARS, TRUCKS, AND SUVS. 

LOCATED IN THE NIAGARA REGION, WE ARE PROUD TO SERVE CUSTOMERS FROM ST. CATHARINES, NIAGARA FALLS, WELLAND, PORT COLBORNE, HAMILTON, AND BEYOND. 
OUR LOT FEATURES A VARIETY OF MAKES AND MODELS INCLUDING CHEVROLET, FORD, GMC, PONTIAC, BUICK, OLDSMOBILE, CADILLAC, DODGE, CHRYSLER, SATURN, MAZDA, TOYOTA, HONDA, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, NISSAN, AND HYUNDAI. WITH AN EXTENSIVE INVENTORY OF UP TO 100 VEHICLES, WE ARE CONFIDENT YOU WILL FIND THE PERFECT VEHICLE FOR YOUR NEEDS

2021 Ford F-150

188,408 KM

$30,999

+ taxes & licensing
2021 Ford F-150

XLT ** 301A,4X4, BSM, LKA **

2021 Ford F-150

XLT ** 301A,4X4, BSM, LKA **

Location

Certified Cars

400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4

905-688-8822

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$30,999

+ taxes & licensing

Used
188,408KM
Good Condition
VIN 1FTFW1E80MKD49781

Vehicle Details

  • Exterior Colour Burgundy
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 188,408 KM

Vehicle Description

301A * BLINDSPOT MONITOR * LANE KEEP ASSIST * PRE COLLISION BRAKING * NAVIGATION * APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO *BLUETOOTH *  REVERSE CAMERA * REVERSE PARK DISTANCE SENSORS * REAR CROSS TRAFFIC ALERT * FACTORY TOW PACKAGE * REMOTE START * HEATED SEATS * *PROXIMITY KEY w/ PUSH BUTTON START * DUAL AUTO CLIMATE CONTROL * 3.5L TWIN TURBO V6, AUTO, 4X4, SUPERCREW, SHORT BOX, XLT SPORT * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEAT & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * STEERING WHEEL MOUNTED CRUISE & STEREO CONTROLS * 20" ALLOY WHEELS * INCLUDED IN YOUR PURCHASE IS A SAFETY CERTIFICATION, FRESH OIL CHANGE, AND A 60-DAY LIMITED POWERTRAIN GUARANTEE. WE ALSO OFFER EXTENDED WARRANTIES FOR ADDED PEACE OF MIND.

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Certified Cars

Certified Cars

400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

2021 Ford F-150