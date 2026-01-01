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<html> <p>BLINDSPOT MONITOR * LANE DEPARTURE WARNING * LANE DEPARTURE PREVENTION * FRONT & REAR EMERGENCY BRAKING * REAR CROSS TRAFFIC ALERT * REVERSE CAMERA * 360 CAMERA * REVERSE PARK DISTANCE SENSORS * ADAPTIVE CRUISE CONTROL * APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO * BLUETOOTH * HEATED SEATS & STEERING WHEEL * DUAL AUTO CLIMATE CONTROL * REMOTE START * PROXIMITY KEY w/ PUSH BUTTON START *</p> <br> <p>2.5L 4 CYL., AUTO, FWD, SV * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEAT, SUNROOF & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * 18” ALLOY WHEELS *</p> <br> <p>INCLUDED IN YOUR PURCHASE IS A SAFETY CERTIFICATION, FRESH OIL CHANGE, AND A 60-DAY LIMITED POWERTRAIN GUARANTEE. WE ALSO OFFER EXTENDED WARRANTIES FOR ADDED PEACE OF MIND.</p> <p>REGARDLESS OF YOUR CREDIT HISTORY, WE PROVIDE FINANCING OPTIONS FOR ALL CREDIT TYPES. NOT ALL VEHICLES QUALIFY FOR FINANCING. CONTACT DEALER FOR DETAILS.VISIT OUR WEBSITE AT WWW.CERTIFIED-CARS.COM TO EXPLORE OUR INVENTORY OF USED CARS, TRUCKS, AND SUVS. </p> <p>LOCATED IN THE NIAGARA REGION, WE ARE PROUD TO SERVE CUSTOMERS FROM ST. CATHARINES, NIAGARA FALLS, WELLAND, PORT COLBORNE, HAMILTON, AND BEYOND. OUR LOT FEATURES A VARIETY OF MAKES AND MODELS INCLUDING CHEVROLET, FORD, GMC, PONTIAC, BUICK, OLDSMOBILE, CADILLAC, DODGE, CHRYSLER, SATURN, MAZDA, TOYOTA, HONDA, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, NISSAN, AND HYUNDAI. WITH AN EXTENSIVE INVENTORY OF UP TO 100 VEHICLES, WE ARE CONFIDENT YOU WILL FIND THE PERFECT VEHICLE FOR YOUR NEEDS</p> </html>

2021 Nissan Rogue

175,647 KM

Details Description Features

$15,999

+ taxes & licensing
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2021 Nissan Rogue

SV ** LDW, LDP, ADAPT CRUISE **

Watch This Vehicle
14518522

2021 Nissan Rogue

SV ** LDW, LDP, ADAPT CRUISE **

Location

Certified Cars

400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4

905-688-8822

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Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$15,999

+ taxes & licensing

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Used
175,647KM
Good Condition
VIN 5N1AT3BA7MC728787

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 175,647 KM

Vehicle Description


BLINDSPOT MONITOR * LANE DEPARTURE WARNING * LANE DEPARTURE PREVENTION * FRONT & REAR EMERGENCY BRAKING * REAR CROSS TRAFFIC ALERT * REVERSE CAMERA * 360 CAMERA * REVERSE PARK DISTANCE SENSORS * ADAPTIVE CRUISE CONTROL * APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO * BLUETOOTH * HEATED SEATS & STEERING WHEEL * DUAL AUTO CLIMATE CONTROL * REMOTE START * PROXIMITY KEY w/ PUSH BUTTON START *




2.5L 4 CYL., AUTO, FWD, SV * POWER LOCKS, WINDOWS, MIRRORS, SEAT, SUNROOF & KEYLESS ENTRY * TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL * ABS & TRACTION CONTROL * 18” ALLOY WHEELS *




INCLUDED IN YOUR PURCHASE IS A SAFETY CERTIFICATION, FRESH OIL CHANGE, AND A 60-DAY LIMITED POWERTRAIN GUARANTEE. WE ALSO OFFER EXTENDED WARRANTIES FOR ADDED PEACE OF MIND.


REGARDLESS OF YOUR CREDIT HISTORY, WE PROVIDE FINANCING OPTIONS FOR ALL CREDIT TYPES. NOT ALL VEHICLES QUALIFY FOR FINANCING. CONTACT DEALER FOR DETAILS.VISIT OUR WEBSITE AT WWW.CERTIFIED-CARS.COM TO EXPLORE OUR INVENTORY OF USED CARS, TRUCKS, AND SUVS.


LOCATED IN THE NIAGARA REGION, WE ARE PROUD TO SERVE CUSTOMERS FROM ST. CATHARINE'S, NIAGARA FALLS, WELLAND, PORT COLBORNE, HAMILTON, AND BEYOND. OUR LOT FEATURES A VARIETY OF MAKES AND MODELS INCLUDING CHEVROLET, FORD, GMC, PONTIAC, BUICK, OLDSMOBILE, CADILLAC, DODGE, CHRYSLER, SATURN, MAZDA, TOYOTA, HONDA, BMW, AUDI, MERCEDES BENZ, NISSAN, AND HYUNDAI. WITH AN EXTENSIVE INVENTORY OF UP TO 100 VEHICLES, WE ARE CONFIDENT YOU WILL FIND THE PERFECT VEHICLE FOR YOUR NEEDS


Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Heated Mirrors
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Heated Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Windows

Panoramic Roof

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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Certified Cars

Certified Cars

400 Merritt St, St Catharines, ON L2P 1P4
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-688-XXXX

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$15,999

+ taxes & licensing>

Certified Cars

905-688-8822

2021 Nissan Rogue