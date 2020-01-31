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2007 Toyota RAV4

LIMITED

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2007 Toyota RAV4

LIMITED

Location

519 Cars

10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

519-633-2020

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$11,999

+ taxes & licensing

  • 87,879KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4630299
  • Stock #: 519CRS292
  • VIN: JTMBK31V175034198
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Grey
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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FULLY CERTIFIED

CARPROOF AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE


519CARS IS LOCATED AT 10924 SUNSET RD SOUTHWOLD ONTARIO JUST OUTSIDE ST. THOMAS.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Power Driver Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Luggage Rack
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Conventional Spare Tire
  • Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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