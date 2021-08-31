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2009 Lexus RX 350

89,015 KM

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2009 Lexus RX 350

2009 Lexus RX 350

Leather | Sunroof | Heated Seats

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2009 Lexus RX 350

Leather | Sunroof | Heated Seats

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10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

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89,015KM
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  • Listing ID: 7656076
  • Stock #: 519CRS676
  • VIN: 2T2HK31U99C118143

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 89,015 KM

Vehicle Description

Super clean 2009 Lexus RX350 with leather, sunroof, heated seats, oil sprayed.

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FULLY CERTIFIED

CARPROOF AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE

519CARS IS LOCATED AT 10924 SUNSET RD SOUTHWOLD ONTARIO JUST OUTSIDE ST. THOMAS.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Liftgate
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Anti-Theft System
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cargo shade
AM/FM Cassette
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Steering Wheel Audio Controls
Rear Seat Audio Controls
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Luggage Rack
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Woodgrain Interior Trim
Navigation System
Wheel Locks
Entertainment System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Knee Air Bag
Transmission Overdrive Switch
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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