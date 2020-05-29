Menu
Account
Sign In
Buy From Home Available! Tap to View Options
$13,999

+ taxes & licensing

519 Cars

519-633-2020

Contact Seller
2012 Toyota Highlander

2012 Toyota Highlander

Sport | Leather | Sunroof | Backup Camera

Watch This Vehicle

2012 Toyota Highlander

Sport | Leather | Sunroof | Backup Camera

Location

519 Cars

10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

519-633-2020

Contact Seller

$13,999

+ taxes & licensing

  • 192,186KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5092094
  • Stock #: 519CRS334
  • VIN: 5TDBK3EH4CS146129
Exterior Colour
Grey
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sport model | Leather | Sunroof | Backup Camera

FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPES WITH RATES AS LOW AS 4.99%. APPLY NOW AT 519CARS.COM

 

WHETHER YOU HAVE GREAT CREDIT, NO CREDIT, SLOW CREDIT, BAD CREDIT, BEEN BANKRUPT, ON DISABILITY, OR ON A PENSION, WE HAVE MULTIPLE LENDERS THAT WANT TO GIVE YOU A CAR LOAN. OUR FINANCING SPECIALISTS WILL SECURE THE BEST INTEREST RATE FOR YOUR CAR LOAN GUARANTEED! NO HASSLE, AUTO FINANCING APPROVALS CALL OUR FINANCING DEPARTMENT AT 5196332020 OR FILL OUT OUR ONLINE APPLICATION, WHICH WILL TAKE LESS THAN A FEW MINUTES TO SUBMIT AT 519CARS.COM/FINANCING. PLEASE NOTE, AT TIMES A DOWNPAYMENT MAY BE REQUIRED FOR FINANCING BUT WE WILL WORK HARD FOR YOU TO GET YOU $0 DOWN CAR LOAN AT AN AFFORDABLE MONTHLY PAYMENT . HST AND LICENSING ARE EXTRA.

 

FULLY CERTIFIED

CARPROOF AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE

 

519CARS IS LOCATED AT 10924 SUNSET RD SOUTHWOLD ONTARIO JUST OUTSIDE ST. THOMAS.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Liftgate
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Tow Hooks
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • 3rd Row Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Luggage Rack
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Wheel Locks
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Knee Air Bag
  • Conventional Spare Tire
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From 519 Cars

2006 Kia Sportage LX...
 255,603 KM
$3,999 + tax & lic
2011 Toyota Corolla ...
 71,560 KM
$8,999 + tax & lic
2014 Nissan Altima 2...
 58,673 KM
$12,999 + tax & lic

Buy From Home Available

This dealer offers remote buying options!
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Dealer

519 Cars

519 Cars

10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

Call Dealer

519-633-XXXX

(click to show)

519-633-2020

Quick Links
Directions Website Inventory