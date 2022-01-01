Menu
Account
Sign In
Back

2013 Acura RDX

165,617 KM

Details Description Features

$17,999

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$17,999

+ taxes & licensing

519 Cars

519-633-2020

Contact Seller
2013 Acura RDX

2013 Acura RDX

LEATHER|SUNROOF|BACKUP CAMERA

Watch This Vehicle

2013 Acura RDX

LEATHER|SUNROOF|BACKUP CAMERA

Location

519 Cars

10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

519-633-2020

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$17,999

+ taxes & licensing

165,617KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8122950
  • Stock #: 519CRS727
  • VIN: 5J8TB4H30DL802194

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 165,617 KM

Vehicle Description

FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPES WITH RATES AS LOW AS 4.99%. APPLY NOW AT 519CARS.COM

 

WHETHER YOU HAVE GREAT CREDIT, NO CREDIT, SLOW CREDIT, BAD CREDIT, BEEN BANKRUPT, ON DISABILITY, OR ON A PENSION, WE HAVE MULTIPLE LENDERS THAT WANT TO GIVE YOU A CAR LOAN. OUR FINANCING SPECIALISTS WILL SECURE THE BEST INTEREST RATE FOR YOUR CAR LOAN GUARANTEED! NO HASSLE, AUTO FINANCING APPROVALS CALL OUR FINANCING DEPARTMENT OR FILL OUT OUR ONLINE APPLICATION, WHICH WILL TAKE LESS THAN A FEW MINUTES TO SUBMIT AT 519CARS.COM/FINANCING. PLEASE NOTE, AT TIMES A DOWNPAYMENT MAY BE REQUIRED FOR FINANCING BUT WE WILL WORK HARD FOR YOU TO GET YOU $0 DOWN CAR LOAN AT AN AFFORDABLE MONTHLY PAYMENT . HST AND LICENSING ARE EXTRA.

 

FULLY CERTIFIED

CARPROOF AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE

 

519CARS IS LOCATED AT 10924 SUNSET RD SOUTHWOLD ONTARIO JUST OUTSIDE ST. THOMAS.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Audio Controls
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Climate Control
Cargo shade
Integrated Turn Signal Mirrors
Active suspension
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From 519 Cars

2013 Acura RDX LEATH...
 165,617 KM
$17,999 + tax & lic
2015 Lexus RX 350 Sp...
 149,951 KM
$26,999 + tax & lic
2013 Mazda MAZDA2 GX...
 75,323 KM
$6,999 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email 519 Cars

519 Cars

519 Cars

10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

Call Dealer

519-633-XXXX

(click to show)

519-633-2020

Quick Links
Directions Website Inventory