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2013 Nissan Rogue

83,374 KM

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2013 Nissan Rogue

2013 Nissan Rogue

LOADED | Leather | Sunroof | Nav | Heated Seats

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2013 Nissan Rogue

LOADED | Leather | Sunroof | Nav | Heated Seats

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10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

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Certified

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83,374KM
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  • Listing ID: 7414964
  • Stock #: 519CRS645
  • VIN: JN8AS5MV2DW109746

Vehicle Details

  • Exterior Colour Anthracite
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 83,374 KM

Vehicle Description

Great 2013 Nissan Rogue SL AWD with leather, sunroof, heated seats, navigation, backup camera and more.

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FULLY CERTIFIED

CARPROOF AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE

519CARS IS LOCATED AT 10924 SUNSET RD SOUTHWOLD ONTARIO JUST OUTSIDE ST. THOMAS.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Anti-Theft System
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Proximity Key
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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