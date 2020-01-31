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2013 Nissan Sentra

S|AUX|BLUETOOTH|LOW KM

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2013 Nissan Sentra

S|AUX|BLUETOOTH|LOW KM

Location

519 Cars

10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

519-633-2020

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$7,999

+ taxes & licensing

  • 115,460KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4674408
  • Stock #: CRS237-1
  • VIN: 3N1AB7AP4DL779773
Exterior Colour
White
Interior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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FULLY CERTIFIED

CARPROOF AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE


519CARS IS LOCATED AT 10924 SUNSET RD SOUTHWOLD ONTARIO JUST OUTSIDE ST. THOMAS.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Front Disc/Rear Drum Brakes
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Steel Wheels
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Covers
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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