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2013 Volkswagen Passat

174,816 KM

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2013 Volkswagen Passat

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10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

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Certified

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174,816KM
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  • Listing ID: 7478661
  • Stock #: 519CRS655
  • VIN: 1VWCN7A3XDC146195

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 174,816 KM

Vehicle Description

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FULLY CERTIFIED

CARPROOF AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE

 

519CARS IS LOCATED AT 10924 SUNSET RD SOUTHWOLD ONTARIO JUST OUTSIDE ST. THOMAS.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Mirror Memory
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Climate Control
Woodgrain Interior Trim
Wheel Locks
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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