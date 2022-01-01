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2014 Buick Verano

119,365 KM

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519 Cars

519-633-2020

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2014 Buick Verano

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10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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119,365KM
Used
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  • Listing ID: 8122952
  • Stock #: 519CRS728
  • VIN: 1G4PN5SK4E4184625

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 119,365 KM

Vehicle Description

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FULLY CERTIFIED

CARPROOF AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE

 

519CARS IS LOCATED AT 10924 SUNSET RD SOUTHWOLD ONTARIO JUST OUTSIDE ST. THOMAS.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Climate Control
Pass-Through Rear Seat
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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