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2014 Jeep Cherokee

109,627 KM

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$15,999

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2014 Jeep Cherokee

2014 Jeep Cherokee

North | Heated Seats & Wheel | Bluetooth

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2014 Jeep Cherokee

North | Heated Seats & Wheel | Bluetooth

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10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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109,627KM
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  • Listing ID: 7593889
  • Stock #: 519CRS669
  • VIN: 1C4PJMCB6EW105291

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 109,627 KM

Vehicle Description

Winters coming. This 2014 Jeep Cherokee has heated seats, heated steering wheel, cruise, bluetooth and is AWD.

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 FULLY CERTIFIED

CARPROOF AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE

 519CARS IS LOCATED AT 10924 SUNSET RD SOUTHWOLD ONTARIO JUST OUTSIDE ST. THOMAS.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Woodgrain Interior Trim
Transmission w/Dual Shift Mode
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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