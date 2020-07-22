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2014 Jeep Patriot

187,098 KM

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519 Cars

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10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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187,098KM
Used
Good Condition
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  • Listing ID: 5529684
  • Stock #: 519CRS406
  • VIN: 1C4NJRAB8ED564700

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 187,098 KM

Vehicle Description

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FULLY CERTIFIED

CARPROOF AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE

 

519CARS IS LOCATED AT 10924 SUNSET RD SOUTHWOLD ONTARIO JUST OUTSIDE ST. THOMAS.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Temporary spare tire
Power Steering
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Daytime Running Lights
Tire Pressure Monitor
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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