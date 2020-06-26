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519 Cars

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2015 Lexus RX 350

2015 Lexus RX 350

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2015 Lexus RX 350

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10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

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  • 119,025KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5272622
  • Stock #: 519CRS364
  • VIN: 2T2BK1BA7FC272294
Exterior Colour
Burgundy
Interior Colour
Tan
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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FULLY CERTIFIED

CARPROOF AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE

 

519CARS IS LOCATED AT 10924 SUNSET RD SOUTHWOLD ONTARIO JUST OUTSIDE ST. THOMAS.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Liftgate
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Mirror Memory
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Passenger Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
  • Cooled Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Wheel Locks
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Power Folding Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Knee Air Bag
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof
  • Headlights-Auto-Leveling

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