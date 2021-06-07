Menu
Account
Sign In
Back

2015 Lexus RX 350

145,852 KM

Details Description Features

$24,999

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$24,999

+ taxes & licensing

519 Cars

519-633-2020

Contact Seller
2015 Lexus RX 350

2015 Lexus RX 350

| Leather | Navigation | Sunroof

Watch This Vehicle

2015 Lexus RX 350

| Leather | Navigation | Sunroof

Location

519 Cars

10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

519-633-2020

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$24,999

+ taxes & licensing

145,852KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7191137
  • Stock #: 519CRS614
  • VIN: 2T2BK1BA5FC286842

Vehicle Details

  • Exterior Colour Maroon
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 145,852 KM

Vehicle Description

Very clean 2015 Lexys RX350 with all the toys. Leather, Sunroof, Heated Seats, Backup Camera, Park Assist, Navigation and more.

FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPES WITH RATES AS LOW AS 4.99%. APPLY NOW AT 519CARS.COM

WHETHER YOU HAVE GREAT CREDIT, NO CREDIT, SLOW CREDIT, BAD CREDIT, BEEN BANKRUPT, ON DISABILITY, OR ON A PENSION, WE HAVE MULTIPLE LENDERS THAT WANT TO GIVE YOU A CAR LOAN. OUR FINANCING SPECIALISTS WILL SECURE THE BEST INTEREST RATE FOR YOUR CAR LOAN GUARANTEED! NO HASSLE, AUTO FINANCING APPROVALS CALL OUR FINANCING DEPARTMENT AT 5196332020 OR FILL OUT OUR ONLINE APPLICATION, WHICH WILL TAKE LESS THAN A FEW MINUTES TO SUBMIT AT 519CARS.COM/FINANCING. PLEASE NOTE, AT TIMES A DOWNPAYMENT MAY BE REQUIRED FOR FINANCING BUT WE WILL WORK HARD FOR YOU TO GET YOU $0 DOWN CAR LOAN AT AN AFFORDABLE MONTHLY PAYMENT . HST AND LICENSING ARE EXTRA.

FULLY CERTIFIED

CARPROOF AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE

519CARS IS LOCATED AT 10924 SUNSET RD SOUTHWOLD ONTARIO JUST OUTSIDE ST. THOMAS.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Liftgate
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From 519 Cars

2010 Volkswagen City...
 249,781 KM
$3,999 + tax & lic
2015 Acura RDX Tech ...
 177,749 KM
$15,999 + tax & lic
2014 Audi S4 Technik...
 95,048 KM
$25,999 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email 519 Cars

519 Cars

519 Cars

10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

Call Dealer

519-633-XXXX

(click to show)

519-633-2020

Quick Links
Directions Website Inventory