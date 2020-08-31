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2015 Nissan Sentra

137,012 KM

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10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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137,012KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5720763
  • Stock #: CRS358-1
  • VIN: 3N1AB7AP1FL651932

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 137,012 KM

Vehicle Description

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FULLY CERTIFIED

CARPROOF AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE

 

519CARS IS LOCATED AT 10924 SUNSET RD SOUTHWOLD ONTARIO JUST OUTSIDE ST. THOMAS.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Daytime Running Lights
Tire Pressure Monitor
Steel Wheels
Engine Immobilizer
Wheel Covers
Bluetooth Connection
Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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