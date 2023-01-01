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St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
2017 Ford F-150
2017 Ford F-150
XLT
Location
St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
1012 Talbot St, St Thomas, ON N5P 1G3
$34,668
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92,577KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9635506
- Stock #: 3085A
- VIN: 1FTEW1EF1HFB78791
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Grey
- Body Style Pickup Truck
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Stock # 3085A
- Mileage 92,577 KM
Vehicle Description
4WD, 10-WAY POWER DRIVER'S & PASSENGER SEATS, 110V/400W OUTLET, 4.2 LCD PRODUCTIVITY SCREEN IN INSTRUMENT CLUSTER, 4-WHEEL DISC BRAKES, ABS BRAKES, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO: SIRIUSXM, AUTO-DIMMING REAR-VIEW MIRROR, AUXILIARY TRANSMISSION OIL COOLER, BLOCK HEATER, BOXLINK CARGO MANAGEMENT SYSTEM, BRAKE ASSIST, BUMPERS: CHROME, CHROME BILLET STYLE GRILLE W/CHROME SURROUND, CHROME DOOR & TAILGATE HANDLES W/BODY-COLOUR BEZEL, CHROME STEP BARS, CLASS IV TRAILER HITCH RECEIVER, CLOTH 40/20/40 FRONT SEAT, COMPASS, DELAY-OFF HEADLIGHTS, DRIVER DOOR BIN, DRIVER VANITY MIRROR, DUAL FRONT IMPACT AIRBAGS, DUAL FRONT SIDE IMPACT AIRBAGS, DUAL POWER GLASS/MANUAL FOLDING HEATED MIRRORS, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, EQUIPMENT GROUP 302A LUXURY, FRONT ANTI-ROLL BAR, FRONT FOG LIGHTS, FRONT READING LIGHTS, FRONT WHEEL INDEPENDENT SUSPENSION, FULLY AUTOMATIC HEADLIGHTS, HEATED FRONT SEATS, ILLUMINATED ENTRY, LEATHER-WRAPPED STEERING WHEEL, LED BOX LIGHTING, LOW TIRE PRESSURE WARNING, OCCUPANT SENSING AIRBAG, OUTSIDE TEMPERATURE DISPLAY, OVERHEAD AIRBAG, PANIC ALARM, PASSENGER DOOR BIN, PASSENGER VANITY MIRROR, POWER DOOR MIRRORS, POWER STEERING, POWER WINDOWS, POWER-ADJUSTABLE PEDALS, POWER-SLIDING REAR WINDOW, PRO TRAILER BACKUP ASSIST, RADIO: SINGLE-CD W/SIRIUSXM SATELLITE, REAR READING LIGHTS, REAR STEP BUMPER, REAR UNDER-SEAT STORAGE, REAR VIEW CAMERA W/DYNAMIC HITCH ASSIST, REAR WINDOW DEFROSTER, REMOTE KEYLESS ENTRY, REMOTE START SYSTEM, REVERSE SENSING SYSTEM, SECURITY SYSTEM, SINGLE-TIP CHROME EXHAUST, SPEED CONTROL, SPEED-SENSING STEERING, SPLIT FOLDING REAR SEAT, STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROLS, SYNC 3, SYNC CONNECT, SYNC VOICE ACTIVATED CONNECTIVITY SYSTEM, TACHOMETER, TELESCOPING STEERING WHEEL, TILT STEERING WHEEL, TRACTION CONTROL, TRAILER TOW PACKAGE, UPGRADED FRONT STABILIZER BAR, UPGRADED RADIATOR, VARIABLY INTERMITTENT WIPERS, VOICE-ACTIVATED NAVIGATION, VOLTMETER, WHEELS: 18 CHROME-LIKE PVD, XTR 4X4 DECAL, XTR PACKAGE.
4WD
6-SPEED AUTOMATIC ELECTRONIC 5.0L V8 FFV
LITHIUM GRAY
CARFAX CANADA NO REPORTED ACCIDENTS
REVIEWS:
* MANY OWNERS SAY THE F-150S WIDE SELECTION OF HANDY AND HIGH-TECH FEATURES PLAYS A MAJOR ROLE IN ITS APPEAL, WITH THE ADVANCED PARKING AND TRAILER MANEUVERING SYSTEMS BEING COMMON FAVOURITES. A COMMANDING DRIVING POSITION, VERY SPACIOUS CABIN, AND RELATIVELY EASY-TO-USE CONTROL LAYOUTS ROUND OUT THE PACKAGE. PERFORMANCE TYPICALLY RATES HIGHLY AS WELL, ESPECIALLY FROM THE ECOBOOST ENGINES. SOURCE: AUTOTRADER.CA
Vehicle Features
Traction Control
ABS Brakes
4 Wheel disk brakes
Power Windows
Air Conditioning
Tachometer
Compass
Power Steering
CD Player
4x4
6 Speed Automatic
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1012 Talbot St, St Thomas, ON N5P 1G3