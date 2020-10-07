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2018 Mazda CX-5

123,068 KM

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2018 Mazda CX-5

2018 Mazda CX-5

GS | AWD | HEATED SEATS/WHEEL

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2018 Mazda CX-5

GS | AWD | HEATED SEATS/WHEEL

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10924 Sunset Dr, St. Thomas, ON N5P 3T2

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Certified

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123,068KM
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  • Listing ID: 6127122
  • Stock #: 519CRS470
  • VIN: JM3KFBCM7J0336433

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 123,068 KM

Vehicle Description

New body style 2018 Mazda CX-5 GS AWD with Leatherette Seating, Heated Seats and Steering Wheel, Cruise, Bluetooth, Backup Camera and more.

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FULLY CERTIFIED

CARPROOF AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE

519CARS IS LOCATED AT 10924 SUNSET RD SOUTHWOLD ONTARIO JUST OUTSIDE ST. THOMAS.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Heated Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Lane Departure Warning
Keyless Start
HD Radio
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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