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St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
519-631-5080
2022 Ford Bronco Sport
2022 Ford Bronco Sport
BADLANDS
Location
St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
1012 Talbot St, St Thomas, ON N5P 1G3
519-631-5080
$52,152
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6,231KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9611326
- Stock #: 3074A
- VIN: 3FMCR9D99NRD71158
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 3074A
- Mileage 6,231 KM
Vehicle Description
4-WHEEL DISC BRAKES, ABS BRAKES, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO: SIRIUSXM, AUTO HIGH-BEAM HEADLIGHTS, AUTO-DIMMING REAR-VIEW MIRROR, AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL, BLOCK HEATER, BODY-COLOURED DOOR HANDLES, BRAKE ASSIST, COMPASS, DELAY-OFF HEADLIGHTS, DRIVER DOOR BIN, DRIVER VANITY MIRROR, DUAL FRONT IMPACT AIRBAGS, DUAL FRONT SIDE IMPACT AIRBAGS, DUAL-ZONE ELECTRONIC AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, EMERGENCY COMMUNICATION SYSTEM: SYNC 3 911 ASSIST, EQUIPMENT GROUP 400A, EVASIVE STEERING ASSIST, EXTERIOR PARKING CAMERA REAR, FORD CO-PILOT360 ASSIST++, FOUR WHEEL INDEPENDENT SUSPENSION, FRONT ANTI-ROLL BAR, FRONT BUCKET SEATS, FRONT FOG LIGHTS, FRONT READING LIGHTS, FULLY AUTOMATIC HEADLIGHTS, HD RADIO, HEATED DOOR MIRRORS, HEATED FRONT SEATS, HEATED STEERING WHEEL, ILLUMINATED ENTRY, INTELLIGENT ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/STOP & GO, KNEE AIRBAG, LEATHER-TRIMMED 2-TONE HEATED FRONT BUCKET SEATS, LOW TIRE PRESSURE WARNING, OCCUPANT SENSING AIRBAG, OUTSIDE TEMPERATURE DISPLAY, OVERHEAD AIRBAG, OVERHEAD CONSOLE, PANIC ALARM, PASSENGER DOOR BIN, PASSENGER VANITY MIRROR, POWER DOOR MIRRORS, POWER DRIVER SEAT, POWER STEERING, POWER WINDOWS, PREMIUM PACKAGE, RAIN SENSING WIPERS, REAR ANTI-ROLL BAR, REAR PARKING SENSORS, REAR READING LIGHTS, REAR WINDOW DEFROSTER, REAR WINDOW WIPER, REMOTE KEYLESS ENTRY, REMOTE START SYSTEM, ROOF RACK: RAILS ONLY, SECURITY SYSTEM, SPEED CONTROL, SPEED-SENSING STEERING, SPEED-SENSITIVE WIPERS, SPLIT FOLDING REAR SEAT, STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROLS, SYNC 3 COMMUNICATIONS & ENTERTAINMENT SYSTEM, SYNC 3/APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, TACHOMETER, TELESCOPING STEERING WHEEL, TILT STEERING WHEEL, TRACTION CONTROL, TRIP COMPUTER, UNIQUE CLOTH HEATED SPORT CONTOUR BUCKET SEATS, UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER (UGDO), VARIABLY INTERMITTENT WIPERS, VOICE-ACTIVATED TOUCHSCREEN NAVIGATION SYSTEM, WHEELS: 17 CARBONIZED GREY-PAINTED ALUMINUM, WIRELESS CHARGING PAD.
4WD
8-SPEED AUTOMATIC ECOBOOST 2.0L I4 GTDI DOHC TURBOCHARGED VCT
OXFORD WHITE
CARFAX CANADA NO REPORTED ACCIDENTS
Vehicle Features
Traction Control
ABS Brakes
4 Wheel disk brakes
Power Windows
Air Conditioning
Tachometer
Compass
Power Steering
4x4
8 speed automatic
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