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St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
2022 Ford Escape
2022 Ford Escape
Titanium Hybrid
Location
St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
1012 Talbot St, St Thomas, ON N5P 1G3
$45,975
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20,083KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9635503
- Stock #: 2830B
- VIN: 1FMCU9DZ2NUA02262
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type All Wheel Drive
- Engine 4-cylinder
- Stock # 2830B
- Mileage 20,083 KM
Vehicle Description
2.5L IVCT, ECVT, AWD, 10 SPEAKERS, 10-WAY POWER DRIVER'S SEAT, 4-WHEEL DISC BRAKES, 5-BAR GLOSS BLACK GRILLE UPPER, ABS BRAKES, ACTIVE PARK ASSIST 2.0, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO: SIRIUSXM, AUTO-DIMMING REAR-VIEW MIRROR, AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL, B&O SOUND SYSTEM BY BANG & OLUFSEN, BLOCK HEATER, BRAKE ASSIST, BUMPERS: BODY-COLOUR, CLASS II TRAILER TOW PACKAGE, COMPASS, DRIVER DOOR BIN, DRIVER VANITY MIRROR, DUAL FRONT IMPACT AIRBAGS, DUAL FRONT SIDE IMPACT AIRBAGS, ELECTRONIC FUEL DOOR RELEASE, EMERGENCY COMMUNICATION SYSTEM: SYNC 3 911 ASSIST, EQUIPMENT GROUP 400A, FOUR WHEEL INDEPENDENT SUSPENSION, FRONT & REAR FLOOR MATS, FRONT & REAR SILVER SKID PLATES, FRONT ANTI-ROLL BAR, FRONT BUCKET SEATS, FRONT DUAL ZONE A/C, FRONT READING LIGHTS, GARAGE DOOR TRANSMITTER, HD RADIO, HEAD-UP DISPLAY, HEATED ACTIVEX TRIMMED SPORT CONTOUR BUCKET SEATS, HEATED DOOR MIRRORS, HEATED FRONT SEATS, HEATED LEATHER-TRIMMED FRONT SPORT CONTOUR SEATS, HEATED STEERING WHEEL, ILLUMINATED ENTRY, KNEE AIRBAG, LEATHER-WRAPPED STEERING WHEEL, LOW TIRE PRESSURE WARNING, MEMORY SEAT, NAVIGATION SYSTEM, NEUTRAL TOWING CAPABILITY, OCCUPANT SENSING AIRBAG, OUTSIDE TEMPERATURE DISPLAY, OVERHEAD AIRBAG, OVERHEAD CONSOLE, PASSENGER DOOR BIN, PASSENGER VANITY MIRROR, PEDESTRIAN ALERT SOUNDER, POWER DOOR MIRRORS, POWER DRIVER SEAT, POWER LIFTGATE, POWER PASSENGER SEAT, POWER STEERING, POWER WINDOWS, RAIN SENSING WIPERS, REAR ANTI-ROLL BAR, REAR READING LIGHTS, REAR WINDOW DEFROSTER, REAR WINDOW WIPER, REMOTE KEYLESS ENTRY, ROOF RACK: RAILS ONLY, SPEED CONTROL, SPEED-SENSING STEERING, SPEED-SENSITIVE WIPERS, SPLIT FOLDING REAR SEAT, SPOILER, STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROLS, SYNC 3 COMMUNICATIONS & ENTERTAINMENT SYSTEM, SYNC 3/APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, TELESCOPING STEERING WHEEL, TILT STEERING WHEEL, TITANIUM ELITE PACKAGE, TRACTION CONTROL, TRIP COMPUTER, VARIABLY INTERMITTENT WIPERS, WHEELS: 19 LUSTER NICKEL-PAINTED ALUMINUM, WIRELESS CHARGING PAD.
AWD
ECVT 2.5L IVCT
ICONIC SILVER METALLIC
CARFAX CANADA NO REPORTED ACCIDENTS
Vehicle Features
Traction Control
ABS Brakes
4 Wheel disk brakes
Power Windows
Air Conditioning
Compass
Navigation System
Power Steering
AWD
CVT
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