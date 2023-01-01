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2022 Ford F-150

32,420 KM

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St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited

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St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited

1012 Talbot St, St Thomas, ON N5P 1G3

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  • Listing ID: 9548485
  • Stock #: 2577A
  • VIN: 1FTEW1EP1NFB19227

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 2577A
  • Mileage 32,420 KM

Vehicle Description

RECENT ARRIVAL!

4WD, 10-WAY POWER DRIVER & PASSENGER SEATS, 4-WHEEL DISC BRAKES, 7 SPEAKERS, 8 PRODUCTIVITY SCREEN IN INSTRUMENT CLUSTER, ABS BRAKES, ACCENT-COLOUR STEP BARS, AIR CONDITIONING, AUTO HIGH-BEAM HEADLIGHTS, BLACK 2-BAR STYLE GRILLE W/TARNISHED BLACK SURROUND, BLIS W/TRAILER TOW COVERAGE, BLOCK HEATER, BODY-COLOUR DOOR & TAILGATE HANDLES, BODY-COLOUR FRONT & REAR BUMPERS, BOX SIDE DECAL, BOXLINK CARGO MANAGEMENT SYSTEM, BRAKE ASSIST, CHROME SINGLE-TIP EXHAUST, CLASS IV TRAILER HITCH RECEIVER, CLOTH 40/20/40 FRONT SEAT, COMPASS, DELAY-OFF HEADLIGHTS, DRIVER DOOR BIN, DRIVER VANITY MIRROR, DUAL FRONT IMPACT AIRBAGS, DUAL FRONT SIDE IMPACT AIRBAGS, DUAL ZONE ELECTRONIC AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, EMERGENCY COMMUNICATION SYSTEM: SYNC 4 911 ASSIST, EQUIPMENT GROUP 302A HIGH, EXTERIOR PARKING CAMERA REAR: WITH DYNAMIC HITCH ASSIST, FRONT ANTI-ROLL BAR, FRONT FOG LIGHTS, FRONT READING LIGHTS, FRONT WHEEL INDEPENDENT SUSPENSION, FULLY AUTOMATIC HEADLIGHTS, HEATED DOOR MIRRORS, ILLUMINATED ENTRY, INTEGRATED TRAILER BRAKE CONTROLLER, INTELLIGENT ACCESS W/PUSH BUTTON START, INTERIOR AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, LEATHER-WRAPPED STEERING WHEEL, LED BOX LIGHTING W/ZONE LIGHTING, LED REFLECTOR HEADLAMPS, LED SIDE-MIRROR SPOTLIGHTS, LOW TIRE PRESSURE WARNING, MANUAL FOLDING POWER GLASS SIDEVIEW HEATED MIRRORS, NAVIGATION SYSTEM: SYNC 4 CONNECTED NAVIGATION, OCCUPANT SENSING AIRBAG, ONBOARD 400W OUTLET, OUTSIDE TEMPERATURE DISPLAY, OVERHEAD AIRBAG, OVERHEAD CONSOLE, PANIC ALARM, PASSENGER DOOR BIN, PASSENGER VANITY MIRROR, POWER DOOR MIRRORS, POWER STEERING, POWER WINDOWS, POWER-SLIDING REAR WINDOW W/PRIVACY GLASS, PRO TRAILER BACKUP ASSIST, RADIO: AM/FM SIRIUSXM W/360L, REAR READING LIGHTS, REAR STEP BUMPER, REAR UNDER-SEAT STORAGE, REAR WINDOW DEFROSTER, REMOTE KEYLESS ENTRY, REMOTE START SYSTEM W/REMOTE TAILGATE RELEASE, SECURICODE DRIVERS SIDE KEYLESS-ENTRY KEYPAD, SECURITY SYSTEM, SPEED CONTROL, SPEED-SENSING STEERING, SPLIT FOLDING REAR SEAT, SPORT CLOTH 40/CONSOLE/40 FRONT-SEATS, STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROLS, SYNC 4 W/ENHANCED VOICE RECOGNITION, TACHOMETER, TELESCOPING STEERING WHEEL, TILT STEERING WHEEL, TRACTION CONTROL, TRAILER TOW PACKAGE, TRIP COMPUTER, VARIABLY INTERMITTENT WIPERS, VOLTMETER, WHEELS: 20 6-SPOKE DARK ALLOY PAINTED ALUMINUM, XLT SPORT APPEARANCE PACKAGE.

XLT 4WD 10-SPEED AUTOMATIC 2.7L V6 ECOBOOST
AGATE BLACK METALLIC

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
4 Wheel disk brakes
Power Windows
Air Conditioning
Tachometer
Compass
Power Steering
4x4
10 Speed Automatic

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