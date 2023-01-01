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St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
519-631-5080
2022 Ford Ranger
2022 Ford Ranger
Lariat 4x4/Leather Heated Seats/Alloy Wheels/Trailer Tow Package
Location
St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited
1012 Talbot St, St Thomas, ON N5P 1G3
519-631-5080
$54,420
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8,887KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9572116
- Stock #: 2396B
- VIN: 1FTER4FH4NLD35011
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 2396B
- Mileage 8,887 KM
Vehicle Description
4WD, 4-WHEEL DISC BRAKES, 5 RECTANGULAR BLACK RUNNING BOARDS, ABS BRAKES, AIR CONDITIONING, AUTO HIGH-BEAM HEADLIGHTS, AUTO START-STOP TECHNOLOGY, AUTO-DIMMING REAR-VIEW MIRROR, AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL, BLOCK HEATER, BRAKE ASSIST, BUMPERS: BODY-COLOUR, CLASS IV TRAILER HITCH RECEIVER, COMPASS, DELAY-OFF HEADLIGHTS, DRIVER DOOR BIN, DRIVER VANITY MIRROR, DUAL FRONT IMPACT AIRBAGS, DUAL FRONT SIDE IMPACT AIRBAGS, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, EMERGENCY COMMUNICATION SYSTEM: SYNC 3 911 ASSIST, EQUIPMENT GROUP 500A STANDARD, EXTERIOR PARKING CAMERA REAR: WITH DYNAMIC HITCH ASSIST, FRONT ANTI-ROLL BAR, FRONT BUCKET SEATS, FRONT DUAL ZONE A/C, FRONT FOG LIGHTS, FRONT HEATED LEATHER-TRIMMED BUCKET SEATS, FRONT READING LIGHTS, FRONT WHEEL INDEPENDENT SUSPENSION, FULLY AUTOMATIC HEADLIGHTS, HEATED DOOR MIRRORS, HEATED FRONT SEATS, ILLUMINATED ENTRY, LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM, LEATHER SHIFT KNOB, LEATHER STEERING WHEEL, LOW TIRE PRESSURE WARNING, OCCUPANT SENSING AIRBAG, OUTSIDE TEMPERATURE DISPLAY, OVERHEAD AIRBAG, OVERHEAD CONSOLE, PANIC ALARM, PASSENGER DOOR BIN, PASSENGER VANITY MIRROR, POWER DOOR MIRRORS, POWER DRIVER SEAT, POWER PASSENGER SEAT, POWER STEERING, POWER WINDOWS, RADIO: AM/FM STEREO W/6-SPEAKERS, REAR READING LIGHTS, REAR STEP BUMPER, REAR WINDOW DEFROSTER, REMOTE KEYLESS ENTRY, SECURITY SYSTEM, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED CONTROL, SPEED-SENSING STEERING, STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROLS, SYNC 3/APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, TELESCOPING STEERING WHEEL, TILT STEERING WHEEL, TOUGH BED SPRAY-IN BEDLINER, TRACTION CONTROL, TRAILER TOW PACKAGE, TRIP COMPUTER, TURN SIGNAL INDICATOR MIRRORS, VARIABLY INTERMITTENT WIPERS, VOLTMETER, WHEELS: 18 MACHINED ALUM W/STEALTH GREY POCKETS.
4WD
10-SPEED AUTOMATIC ECOBOOST 2.3L I4 GTDI DOHC TURBOCHARGED VCT
ICONIC SILVER METALLIC
CARFAX CANADA NO REPORTED ACCIDENTS
Vehicle Features
Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Air Conditioning
Compass
Power Steering
4x4
10 Speed Automatic
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