2011 Chevrolet Silverado 1500

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Don't let the mileage fool you this truck is in outstanding condition inside, out and under, no scratches, no rust, no dents, perfect work truck extended cab with the 8 foot box! We also have a truck cap available for it at no extra charge, 2 sets of tires included, call for details or come see it in person!
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