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2011 Chevrolet Silverado 1500

LT EXT CAB | 8' BOX

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2011 Chevrolet Silverado 1500

LT EXT CAB | 8' BOX

Location

Orr Motors

6230 Hazeldean Rd, Stittsville, ON K2S 1B9

613-836-3333

  1. 4814736
  2. 4814736
  3. 4814736
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  • 304,112KM
  • Used
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  • Listing ID: 4814736
  • VIN: 1GCRCSE09BZ229729
Exterior Colour
Red
Interior Colour
Black
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Flex Fuel
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
Don't let the mileage fool you this truck is in outstanding condition inside, out and under, no scratches, no rust, no dents, perfect work truck extended cab with the 8 foot box! We also have a truck cap available for it at no extra charge, 2 sets of tires included, call for details or come see it in person!

**COVID 19 POLICY** 

ORR MOTORS WILL REMAIN OPEN. WE HAVE INSTILLED STRICT PROTOCOLS FOR SANITIZING OUR OFFICE ENVIRONMENT REGULARLY THROUGHOUT THE DAY, AND AFTER EVERY CUSTOMER TRANSACTION. ALL VEHICLES WHICH HAVE BEEN TEST DRIVEN WILL BE SANITIZED IMMEDIATELY AFTERWARDS. UNFORTUNATELY, THERE WILL BE NO HANDSHAKE DEALS – BUT WE WILL BE HAPPY TO GET YOUR NEW VEHICLE READY TO GO AND MAKE SURE IT IS SANITIZED FROM TOP TO BOTTOM BEFORE YOU TAKE DELIVERY! WE CAN'T STOP THE WORLDS WHEELS FROM TURNING… BUT WE CAN DEFINITELY MAKE SURE THE WHEELS YOU GET FROM US ARE PREPARED FOR A COVID 19 WORLD. WE ARE ALSO AVAILABLE TO COMPLETE ALL TRANSACTIONS COMPLETELY VIRTUALLY – WE WILL GIVE YOU A DETAILED CONDITION REPORT ON OUR VEHICLES VIA PHONE OR EMAIL AND CAN DO A VIDEO WALKAROUND WITH YOU VIA WHATS APP, FACETIME, OR SKYPE. YOU CAN PURCHASE A VEHICLE WITHOUT EVER LEAVING YOUR HOME!

Safety
  • Traction Control
  • ABS Brakes
Power Options
  • Power Windows
  • Power Steering
Comfort
  • Air Conditioning
Media / Nav / Comm
  • Tachometer
  • CD Player
  • Compass
Additional Features
  • 4X2
  • 6 Speed Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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