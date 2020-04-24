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2011 Volkswagen Jetta

2.5l comfortline

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2011 Volkswagen Jetta

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Orr Motors

6230 Hazeldean Rd, Stittsville, ON K2S 1B9

613-836-3333

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  • 132,614KM
  • Used
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  • Listing ID: 4940046
  • Stock #: 5778-1
  • VIN: 3VWBX7AJ7BM040853
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
5-cylinder
Doors
4-door

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Safety
  • Traction Control
  • ABS Brakes
Power Options
  • Power Windows
  • Power Steering
Comfort
  • Air Conditioning
Media / Nav / Comm
  • Tachometer
  • CD Player
Powertrain
  • Front Wheel Drive
  • 5 Speed Manual

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