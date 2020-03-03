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2019 Audi A4

45 Progressiv ONLY 00759 KMS! PROGESSIV PKG!

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2019 Audi A4

45 Progressiv ONLY 00759 KMS! PROGESSIV PKG!

Location

Orr Motors

6230 Hazeldean Rd, Stittsville, ON K2S 1B9

613-836-3333

  1. 4814733
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$47,895

+ taxes & licensing

  • 759KM
  • Used
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  • Listing ID: 4814733
  • Stock #: 6056
  • VIN: WAUBNAF40KN021329
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Black
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

STILL LIKE NEW! PROGESSIV PACKAGE WITH HEATED LEATHER, SUNROOF, NAVIGATION, REVERSE CAMERA BLUETOOTH ETC!




**COVID 19 POLICY** 

ORR MOTORS WILL REMAIN OPEN. WE HAVE INSTILLED STRICT PROTOCOLS FOR SANITIZING OUR OFFICE ENVIRONMENT REGULARLY THROUGHOUT THE DAY, AND AFTER EVERY CUSTOMER TRANSACTION. ALL VEHICLES WHICH HAVE BEEN TEST DRIVEN WILL BE SANITIZED IMMEDIATELY AFTERWARDS. UNFORTUNATELY, THERE WILL BE NO HANDSHAKE DEALS – BUT WE WILL BE HAPPY TO GET YOUR NEW VEHICLE READY TO GO AND MAKE SURE IT IS SANITIZED FROM TOP TO BOTTOM BEFORE YOU TAKE DELIVERY! WE CAN'T STOP THE WORLDS WHEELS FROM TURNING… BUT WE CAN DEFINITELY MAKE SURE THE WHEELS YOU GET FROM US ARE PREPARED FOR A COVID 19 WORLD. WE ARE ALSO AVAILABLE TO COMPLETE ALL TRANSACTIONS COMPLETELY VIRTUALLY – WE WILL GIVE YOU A DETAILED CONDITION REPORT ON OUR VEHICLES VIA PHONE OR EMAIL AND CAN DO A VIDEO WALKAROUND WITH YOU VIA WHATS APP, FACETIME, OR SKYPE. YOU CAN PURCHASE A VEHICLE WITHOUT EVER LEAVING YOUR HOME!

Safety
  • Traction Control
  • ABS Brakes
Power Options
  • Power Windows
  • Power Steering
Comfort
  • Air Conditioning
Media / Nav / Comm
  • Tachometer
  • Compass
Additional Features
  • AWD
  • Navigation System
  • 7 Speed Automatic with Auto-shift

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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