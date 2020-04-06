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2018 RAM 2500

6.4L Powerwagon 4WD 1-Owner Trade-IN!!

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2018 RAM 2500

6.4L Powerwagon 4WD 1-Owner Trade-IN!!

Location

Doyle Chrysler Dodge Jeep Ram

2555 Regent St South, Sudbury, ON P3E 6K6

888-431-5523

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$46,991

+ taxes & licensing

  • 40,660KM
  • Used
  • Other / Unsure Condition
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  • Listing ID: 4853907
  • Stock #: 6263A
  • VIN: 3C6TR5EJXJG301302
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

JUST ARRIVED! WON'T LAST! RARE 1-OWNER POWERWAGON!! DOYLE DODGE TRADE-IN! CARFAX CANADA VERIFIED NO ACCIDENTS! 6.4L HEMI-POWERED V8! 6-SPEED AUTOMATIC! HEATED COOLED PREMIUM LEATHER! 8.4 TOUCH-SCREEN MULTI-MEDIA W/GPS NAVIGATION! PARK-VIEW BACK-UP CAMERA! ALPINE PREMIUM SURROUND SOUND! PARK-SENSE FRONT REAR PARK ASSIST! POWER TRAILER TOW FOLDING MIRRORS! HEATED STEERING WHEEL! APPLE CAR PLAY! GOOGLE ANDROID AUTO! U-CONNECT BLUETOOTH! FACTORY REMOTE START! POWERWAGON OFF-ROAD GROUP! TRU-LOK FRONT REAR AXLES! FRONT DISCONNECTING STABILIZER BAR! FACTORY TRAILER BRAKE CONTROLLER! FACTORY TRAILER TOW PKG! FACTORT SPRAY-IN BEDLINER! AND MUCH MORE! BALANCE OF 5YEAR/100,000KMS CHRYSLER GOLD PLAN EXTENDED WARRANTY VALID UNTIL DECEMBER 27, 2023 OR 100,000KMS, WHICHEVER COMES FIRST! BALANCE OF CHRYSLER MASTERSHIELD RUST UNDERCOAT LIMITED LIFETIME WARRANTY! Price does not include applicable taxes and/or licensing.

Safety
  • Traction Control
  • Power Brakes
  • Onstar
  • Anti-Lock Brakes (ABS)
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Locks
  • POWER SEAT
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Tow Package
  • remote start
  • Tow Hitch Receiver
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Interior
Windows
  • Rear Defroster
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
Comfort
  • Dual Climate Control
Trim
  • Leather Wrap Wheel
Additional Features
  • Backup Sensor
  • Navigation System
  • Bed Liner
  • Winch
  • Fully loaded
  • Rear View Camera
  • Auxiliary 12v Outlet

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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