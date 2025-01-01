Menu
2017 Chevrolet Silverado LT (CLEAN TITLE/NO ACCIDENTS, SAFETY/CERTIFIED, REMOTE START, TRAILER HITCH, RUNNING BOARDS, BRAKE CONTROLLER, ALLOY RIMS, FOG LIGHTS, FRONT TOW HOOKS, HEATED SEATS, POWER SEATS, DIGITAL TOUCHSCREEN, REVERSE CAMERA, WIRELESS PHONE CHARGING, DUAL CLIMATE CONTROL, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL) VEHICLE COMES CERTIFIED/DETAILED. NO HIDDEN FEES. FINANCING OPTIONS AVAILABLE - WE DEAL WITH ALL MAJOR BANKS JUST LIKE BIG BRAND DEALERS. HOURS: MONDAY - WEDNESDAY & FRIDAY 8:00AM-5:00PM - THURSDAY 8:00AM-7:00PM - SATURDAY 8:00AM-1:00PM ADDRESS: 7 ROUSE STREET W, TILLSONBURG, N4G 5T5

2017 Chevrolet Silverado 1500

95,699 KM

Details Description

$30,988

+ taxes & licensing
2017 Chevrolet Silverado 1500

LT (**CLEAN TITLE/NO ACCIDENTS**SAFETY/CERTIFIED**REMOTE START**TRAILER HITCH**RUNNING BOARDS**BRAKE CONTROLLER**ALLOY RIMS**FOG LIGHTS**FRONT TOW HOOKS**HEATED SEATS**POWER SEATS**DIGITAL TOUCHSCREEN**REVERSE CAMERA**WIRELESS PHONE CHARGING**DUAL CLIMATE

13115438

2017 Chevrolet Silverado 1500

LT (**CLEAN TITLE/NO ACCIDENTS**SAFETY/CERTIFIED**REMOTE START**TRAILER HITCH**RUNNING BOARDS**BRAKE CONTROLLER**ALLOY RIMS**FOG LIGHTS**FRONT TOW HOOKS**HEATED SEATS**POWER SEATS**DIGITAL TOUCHSCREEN**REVERSE CAMERA**WIRELESS PHONE CHARGING**DUAL CLIMATE

Location

My Motors.ca

7 Rouse Street, West, Tillsonburg, ON N4G 5T5

519-688-3202

Logo_AccidentFree

$30,988

+ taxes & licensing

Used
95,699KM
Excellent Condition
VIN 1GCVKREC1HZ275777

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # T25423
  • Mileage 95,699 KM

Vehicle Description

2017 Chevrolet Silverado LT (CLEAN TITLE/NO ACCIDENTS, SAFETY/CERTIFIED, REMOTE START, TRAILER HITCH, RUNNING BOARDS, BRAKE CONTROLLER, ALLOY RIMS, FOG LIGHTS, FRONT TOW HOOKS, HEATED SEATS, POWER SEATS, DIGITAL TOUCHSCREEN, REVERSE CAMERA, WIRELESS PHONE CHARGING, DUAL CLIMATE CONTROL, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL) VEHICLE COMES CERTIFIED/DETAILED. NO HIDDEN FEES. FINANCING OPTIONS AVAILABLE - WE DEAL WITH ALL MAJOR BANKS JUST LIKE BIG BRAND DEALERS. HOURS: MONDAY - WEDNESDAY & FRIDAY 8:00AM-5:00PM - THURSDAY 8:00AM-7:00PM - SATURDAY 8:00AM-1:00PM ADDRESS: 7 ROUSE STREET W, TILLSONBURG, N4G 5T5

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

My Motors.ca

My Motors.ca

7 Rouse Street, West, Tillsonburg, ON N4G 5T5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

$30,988

+ taxes & licensing>

My Motors.ca

519-688-3202

2017 Chevrolet Silverado 1500