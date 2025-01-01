Menu
** 2018 Honda Civic EX-T ** (**CLEAN TITLE/NO ACCIDENTS!!**SAFETY/CERTIFIED!!**MANUAL TRANSMISSION**ALLOY RIMS**SUNROOF**REVERSE CAMERA**PUSH BUTTON START**LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL**HEATED SEATS**DIGITAL TOUCHSCREEN**BLUETOOTH**CRUISE CONTROL**) *** VEHICLE COMES CERTIFIED/DETAILED *** NO HIDDEN FEES *** FINANCING OPTIONS AVAILABLE - WE DEAL WITH ALL MAJOR BANKS JUST LIKE BIG BRAND DEALERS!! *** HOURS: MONDAY - WEDNESDAY & FRIDAY 8:00AM-5:00PM - THURSDAY 8:00AM-7:00PM - SATURDAY 8:00AM-1:00PM ADDRESS: 7 ROUSE STREET W, TILLSONBURG, N4G 5T5

2018 Honda Civic

118,848 KM

Details Description

$18,588

+ taxes & licensing
2018 Honda Civic

COUPE EX-T (**CLEAN TITLE/NO ACCIDENTS!!**SAFETY/CERTIFIED!!**MANUAL TRANSMISSION**ALLOY RIMS**SUNROOF**REVERSE CAMERA**PUSH BUTTON START**LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL**HEATED SEATS**DIGITAL TOUCHSCREEN**BLUETOOTH**CRUISE CONTROL**)

13108562

2018 Honda Civic

COUPE EX-T (**CLEAN TITLE/NO ACCIDENTS!!**SAFETY/CERTIFIED!!**MANUAL TRANSMISSION**ALLOY RIMS**SUNROOF**REVERSE CAMERA**PUSH BUTTON START**LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL**HEATED SEATS**DIGITAL TOUCHSCREEN**BLUETOOTH**CRUISE CONTROL**)

Location

My Motors.ca

7 Rouse Street, West, Tillsonburg, ON N4G 5T5

519-688-3202

Logo_AccidentFree_LowKilometer

$18,588

+ taxes & licensing

Used
118,848KM
Excellent Condition
VIN 2HGFC3A35JH451239

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 118,848 KM

Vehicle Description

** 2018 Honda Civic EX-T ** (**CLEAN TITLE/NO ACCIDENTS!!**SAFETY/CERTIFIED!!**MANUAL TRANSMISSION**ALLOY RIMS**SUNROOF**REVERSE CAMERA**PUSH BUTTON START**LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL**HEATED SEATS**DIGITAL TOUCHSCREEN**BLUETOOTH**CRUISE CONTROL**) *** VEHICLE COMES CERTIFIED/DETAILED *** NO HIDDEN FEES *** FINANCING OPTIONS AVAILABLE - WE DEAL WITH ALL MAJOR BANKS JUST LIKE BIG BRAND DEALERS!! *** HOURS: MONDAY - WEDNESDAY & FRIDAY 8:00AM-5:00PM - THURSDAY 8:00AM-7:00PM - SATURDAY 8:00AM-1:00PM ADDRESS: 7 ROUSE STREET W, TILLSONBURG, N4G 5T5

My Motors.ca

My Motors.ca

7 Rouse Street, West, Tillsonburg, ON N4G 5T5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

519-688-3202

$18,588

+ taxes & licensing>

My Motors.ca

519-688-3202

2018 Honda Civic