**2018 Honda Odyssey EX-L** (**CLEAN TITLE/NO ACCIDENTS!!**SAFETY/CERTIFIED!!**8 PASSENGER**ALLOY RIMS**LEATHER**POWER DOORS/TAILGATE**ENTERTAINMENT/DVD SYSTEM**REVERSE CAMERA**HEATED SEATS**HEATED STEERING WHEEL**LANE ASSIST**COLLISION AVOIDANCE**PUSH BUTTON START**DIGITAL TOUCHSCREEN**APPLE CARPLAY**DRIVE MODES**BLUETOOTH**CRUISE CONTROL**) *** VEHICLE COMES CERTIFIED/DETAILED *** NO HIDDEN FEES *** FINANCING OPTIONS AVAILABLE - WE DEAL WITH ALL MAJOR BANKS JUST LIKE BIG BRAND DEALERS!! *** HOURS: MONDAY - WEDNESDAY & FRIDAY 8:00AM-5:00PM - THURSDAY 8:00AM-7:00PM - SATURDAY 8:00AM-1:00PM ADDRESS: 7 ROUSE STREET W, TILLSONBURG, N4G 5T5

2018 Honda Odyssey

151,878 KM

$29,899

+ taxes & licensing
My Motors.ca

7 Rouse Street, West, Tillsonburg, ON N4G 5T5

519-688-3202

Used
151,878KM
Excellent Condition
VIN 5FNRL6H63JB509075

  • Exterior Colour Grey
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # V25426T
  • Mileage 151,878 KM

**2018 Honda Odyssey EX-L** (**CLEAN TITLE/NO ACCIDENTS!!**SAFETY/CERTIFIED!!**8 PASSENGER**ALLOY RIMS**LEATHER**POWER DOORS/TAILGATE**ENTERTAINMENT/DVD SYSTEM**REVERSE CAMERA**HEATED SEATS**HEATED STEERING WHEEL**LANE ASSIST**COLLISION AVOIDANCE**PUSH BUTTON START**DIGITAL TOUCHSCREEN**APPLE CARPLAY**DRIVE MODES**BLUETOOTH**CRUISE CONTROL**) *** VEHICLE COMES CERTIFIED/DETAILED *** NO HIDDEN FEES *** FINANCING OPTIONS AVAILABLE - WE DEAL WITH ALL MAJOR BANKS JUST LIKE BIG BRAND DEALERS!! *** HOURS: MONDAY - WEDNESDAY & FRIDAY 8:00AM-5:00PM - THURSDAY 8:00AM-7:00PM - SATURDAY 8:00AM-1:00PM ADDRESS: 7 ROUSE STREET W, TILLSONBURG, N4G 5T5

7 Rouse Street, West, Tillsonburg, ON N4G 5T5
