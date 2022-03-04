$18,900+ tax & licensing
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416-766-2277
1989 Porsche 944
5 SPEED MANUAL **ALL STOCK-FULL SERVICE HISTORY**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$18,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8463579
- Stock #: 1989 PORSCHE
- VIN: WP0AA0946KN451365
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Stock # 1989 PORSCHE
- Mileage 110,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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