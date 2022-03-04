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1999 Chevrolet Corvette

160,000 KM

Details Description Features

$22,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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1999 Chevrolet Corvette

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CONVERTIBLE **AUTOMATIC-MAGNA FLOW EXHAUST**

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1999 Chevrolet Corvette

CONVERTIBLE **AUTOMATIC-MAGNA FLOW EXHAUST**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 8581148
  • Stock #: 99 CORVETTE CONVERTIBLE
  • VIN: 1G1YY32G2X5124302

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # 99 CORVETTE CONVERTIBLE
  • Mileage 160,000 KM

Vehicle Description

GET READY FOR SUMMER!!! IT'S ONLY WEEKS AWAY!! THINK ***TOPLESS FUN IN THE SUN***

CHECK OUT THIS BEAUTIFUL AMERICAN DREAM MACHINE!!

METALLIC PEWTER ON BLACK LEATHER INTERIOR AND CONVERTIBLE TOP!!! 5.7L V-8!! ****AUTOMATIC!*** BOSE PREMIUM SOUND! MATCHING GOLD STAGGERED 18 INCH AND 17 INCH WHEELS! KEYLESS ENTRY!! ***MAGNAFLOW PERFORMANCE EXHAUST*** MATURE PREVIOUS OWNER!! ****LIFE IS GOOD!!! TIME TO TREAT YOURSELF!!**** #BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? **WHOLESALE VALUE BASED PRICING**!

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
ABS
Tire Pressure Monitor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Engine Immobilizer
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Power Driver Seat
Premium Sound System
AM/FM Stereo
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Convertible Soft Top

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