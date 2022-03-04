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416-766-2277
1999 Chevrolet Corvette
CONVERTIBLE **AUTOMATIC-MAGNA FLOW EXHAUST**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$22,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8581148
- Stock #: 99 CORVETTE CONVERTIBLE
- VIN: 1G1YY32G2X5124302
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Stock # 99 CORVETTE CONVERTIBLE
- Mileage 160,000 KM
Vehicle Description
GET READY FOR SUMMER!!! IT'S ONLY WEEKS AWAY!! THINK ***TOPLESS FUN IN THE SUN***
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METALLIC PEWTER ON BLACK LEATHER INTERIOR AND CONVERTIBLE TOP!!! 5.7L V-8!! ****AUTOMATIC!*** BOSE PREMIUM SOUND! MATCHING GOLD STAGGERED 18 INCH AND 17 INCH WHEELS! KEYLESS ENTRY!! ***MAGNAFLOW PERFORMANCE EXHAUST*** MATURE PREVIOUS OWNER!! ****LIFE IS GOOD!!! TIME TO TREAT YOURSELF!!**** #BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? **WHOLESALE VALUE BASED PRICING**!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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