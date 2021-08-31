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2000 Mazda Miata MX-5

77,000 KM

Details Description Features

$11,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2000 Mazda Miata MX-5

2000 Mazda Miata MX-5

MIATA CONVERTIBLE **ONLY 77,000KM-CERTIFIED**

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2000 Mazda Miata MX-5

MIATA CONVERTIBLE **ONLY 77,000KM-CERTIFIED**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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77,000KM
Used
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  • Listing ID: 8044501
  • VIN: JM1NB3531Y0139764

Vehicle Details

  • Exterior Colour Orange
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 77,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Bucket Seats
Power Door Locks

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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