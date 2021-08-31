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2001 Chevrolet Corvette

118,000 KM

Details Description Features

$23,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2001 Chevrolet Corvette

2001 Chevrolet Corvette

CONVERTIBLE-6 SPEED MANUAL-LS2 V8-NO ACCIDENTS

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2001 Chevrolet Corvette

CONVERTIBLE-6 SPEED MANUAL-LS2 V8-NO ACCIDENTS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

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Sale

$23,990

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118,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7917027
  • Stock #: W21-349
  • VIN: 1G1YY32G815135327

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 118,000 KM

Vehicle Description

AMERICAN DREAM MACHINE! TRIPLE BLACK CORVETTE CONVERTIBLE! GM DEALER TRADE-IN!!

CANADIAN CAR! **NO ACCIDENTS** CARFAX VERIFIED!! FULLY LOADED!! 5.7L V8 LS2 ENGINE!!! ***6 SPEED MANUAL TRANSMISSION!!!*** FINISHED IN BLACK ON BLACK LEATHER SEATS! CHROME WHEELS!! CARBON FIBRE ENGINE DRESS UP KIT!! ***C5 HEADLIGHT CONVERSION KIT*** BRIGHT RED CALIPERS! CHROME WHEELS AND SO MUCH MORE!! THIS IS A REAL HEAD TURNER! BEST PRICED CORVETTE CONVERTIBLE ON THE MARKET!

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

CONVERTIBLE-6 SPEED MANUAL-LS2 V8-NO ACCIDENTS
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Leather Seats
Premium Sound System
Convertible Soft Top

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