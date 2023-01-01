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2001 Honda Prelude

270,000 KM

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270,000KM
Used
  • Listing ID: 9710614
  • Stock #: 2001 PRELUDE
  • VIN: JHMBB61761C803119

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 2001 PRELUDE
  • Mileage 270,000 KM

Vehicle Description

ATTENTION HONDA NATION!!! THIS 2001 HONDA PRELUDE SE IS A TRUE SURVIVOR, WELL LOVED AND ENJOYED TIME CAPSULE!! **CERTIFICATION INCLUDED, OR BUY AS IS FOR LESS** LAST YEAR OF PRODUCTION! VERY HARD TO FIND!! RUNS PERFECT!! SOLID UNDER BODY, INTERIOR AND PAINT!!

5 SPEED MANUAL TRANSMISSION!! 2.2L DOHC V-TEC ENGINE!! 200 HORSEPOWER!! FULLY LOADED! JET BLACK ON BLACK LEATHER!! POWER SUNROOF!! SPOILER!! HEATED SEATS!! ALLOYS WITH BRAND NEW TIRES!! KEYLESS ENTRY! ONLY THING NOT ORIGINAL IS THE TASTEFUL **ALPINE** STEREO AND AMPLIFIER THAT SOUNDS AMAZING!! IF YOU ARE READING THIS AD.... THEN YOU KNOW THIS CAR IS BRINGING BACK YOUTHFUL MEMORIES!! THIS IS YOUR OPPORTUNITY TO OWN A TRUE JAPANESE SPORTS CAR!! MUST SEE AND DRIVE!! RUNS AMAZING!!

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301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

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