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416-766-2277
2001 Honda Prelude
SE **5 SPD MANUAL-LEATHER-ROOF-ALL STOCK**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$13,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9710614
- Stock #: 2001 PRELUDE
- VIN: JHMBB61761C803119
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Stock # 2001 PRELUDE
- Mileage 270,000 KM
Vehicle Description
ATTENTION HONDA NATION!!! THIS 2001 HONDA PRELUDE SE IS A TRUE SURVIVOR, WELL LOVED AND ENJOYED TIME CAPSULE!! **CERTIFICATION INCLUDED, OR BUY AS IS FOR LESS** LAST YEAR OF PRODUCTION! VERY HARD TO FIND!! RUNS PERFECT!! SOLID UNDER BODY, INTERIOR AND PAINT!!
5 SPEED MANUAL TRANSMISSION!! 2.2L DOHC V-TEC ENGINE!! 200 HORSEPOWER!! FULLY LOADED! JET BLACK ON BLACK LEATHER!! POWER SUNROOF!! SPOILER!! HEATED SEATS!! ALLOYS WITH BRAND NEW TIRES!! KEYLESS ENTRY! ONLY THING NOT ORIGINAL IS THE TASTEFUL **ALPINE** STEREO AND AMPLIFIER THAT SOUNDS AMAZING!! IF YOU ARE READING THIS AD.... THEN YOU KNOW THIS CAR IS BRINGING BACK YOUTHFUL MEMORIES!! THIS IS YOUR OPPORTUNITY TO OWN A TRUE JAPANESE SPORTS CAR!! MUST SEE AND DRIVE!! RUNS AMAZING!!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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