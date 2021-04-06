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2001 Jaguar XK-Series

67,619 KM

Details Description Features

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Westminster Motor Corp.

647-317-0850

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2001 Jaguar XK-Series

2001 Jaguar XK-Series

XKR Coupe 1 0F 1,659

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2001 Jaguar XK-Series

XKR Coupe 1 0F 1,659

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Westminster Motor Corp.

4361 Chesswood Dr, Toronto, ON M3J 2C2

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  • Listing ID: 6895791
  • Stock #: JA9048
  • VIN: SAJFA41B61PA19048

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # JA9048
  • Mileage 67,619 KM

Vehicle Description

STUNNING 2001 JAGUAR XK-R WITH S MODE! YOUR OPPORTUNITY TO
OWN A PIECE OF JAGUAR HISTORY, 1 0F 1,659 PRODUCED WORLDWIDE! NO ACCIDENTS, NON-SMOKER
& NO PETS LOW KMS! NEVER WINTER DRIVEN, STORED INDOORS WITH CAR COVER ON. NO RUST
ON BODY OR UNDERCARRIAGE. V8 4.0L SUPERCHARGED 370-HP, 0-60-MPH IN 5.4 SECONDS,
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FACTORY WHEELS WITH NEW PIRELLI TIRES. INTERIOR IS IN EXCEPTIONAL CONDITION
WITH ITS ORIGINAL AM/FM CASSETTE TAPE PLAYER WITH ITS IMPRESSIVE FACTORY ALPINE
SOUND SYSTEM.  LEATHER WRAPPED WOOD STEERING
WHEEL, WOOD I/P PANEL WITH GAUGES, FOG LIGHTS, HEATED SEATS, A/C, POWER WINDOWS, SEATS,
SIDE VIEW MIRRORS, AUTOMATIC DIM REAR VIEW MIRROR, TILT/TELESCOPIC STEERING
WHEEL, POWER TRUNK, POWER ANTENNA, CRUISE, P/S, P/B, P/L. THIS JAGUAR IS SERVICED,
SAFETY CERTIFIED & READY FOR THE SUMMER! + TAX & LICENSING. ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY, PLEASE CALL TO SCHEDULE AND APPOINTMENT. ALL GOVERNMENT MANDATED COVID-19 PROTOCOLS ARE IN EFFECT. 



 

Vehicle Features

Fog Lights
Security System
Traction Control
Dual front airbags
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Cruise Control
Steering Wheel Controls
Intermittent Wipers
Telescopic Steering Wheel
Tilt Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Spoiler
Daytime Running Lights
tinted windows
New Tires
Headlight Washers
CD Player
Trip Computer
CD Changer
Leather Interior
Memory Seats
4 Passenger
HEATED FRONT SEATS
Driver Seat Height Adjustment
Dual Power Seats
Rear Defrost
Leather Wrapped Steering Wheel
Wood Trim Interior
SPORT PACKAGE
BACKUP SENSORS
WOOD STEERING WHEEL
Automatic Windshield Wipers
Driver Side Airbag
Aux in
Auto Dimming R/V Mirror
Premium Audio Package
2 keys
Electronic Stability Control ESC
Theft Deterrent/Alarm
Anti-lock Brakes / ABS
Passenger Front Airbag Off/On
Remote / Keyless Entry
Air Conditioning A/C
Lumbar Seat Adjustment
Alloy / Aluminum Wheels
Anti-Start Security
Clear Carproof or Carfax
Side Turning Signals
Pre-sale Inspected
Premium Interior Trim Level
Jaguar Car Cover

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