$32,900+ tax & licensing
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416-766-2277
2001 Porsche 911
CARRERA 4 CABRIOLET-AWD-6 SPEED MANUL
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$32,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8285901
- Stock #: W22-09
- VIN: WP0CA29931S654617
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 3-cylinder
- Stock # W22-09
- Mileage 189,000 KM
Vehicle Description
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2001 PORSCHE CARRERA 4 CABRIOLET
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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