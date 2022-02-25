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2001 Porsche 911

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CARRERA 4 CABRIOLET-AWD-6 SPEED MANUL

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  • Listing ID: 8285901
  • Stock #: W22-09
  • VIN: WP0CA29931S654617

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 3-cylinder
  • Stock # W22-09
  • Mileage 189,000 KM

Vehicle Description

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301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

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