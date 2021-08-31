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2002 Chevrolet Corvette

150,000 KM

Details Description Features

$21,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2002 Chevrolet Corvette

2002 Chevrolet Corvette

CONVERTIBLE-AUTOMATIC-CHROME WHEELS

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2002 Chevrolet Corvette

CONVERTIBLE-AUTOMATIC-CHROME WHEELS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$21,900

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150,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8023174
  • Stock #: W21-356
  • VIN: 1G1YY32G925108252

Vehicle Details

  • Exterior Colour Yellow
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 150,000 KM

Vehicle Description

CHECK OUT THIS STUNNING VETTE!

CANADIAN CAR! 5.7L V8 LS1 ENGINE!!! AUTOMATIC TRANSMISSION!!!*** FINISHED IN VELOCITY YELLOW ON BLACK LEATHER SEATS AND SO MUCH MORE!! THIS IS A REAL HEAD TURNER! BEST PRICED CORVETTE CONVERTIBLE ON THE MARKET!

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

CONVERTIBLE-AUTOMATIC-CHROME WHEELS
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Leather Seats
Premium Sound System
CD Player
Convertible Soft Top

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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