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416-766-2277
2002 Chevrolet Corvette
COUPE-TARGA-AUTOMATIC-NO ACCIDENTS-CERTIFIED
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$23,777
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- Listing ID: 8581154
- Stock #: W22-145
- VIN: 1G1YY22G125124973
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Stock # W22-145
- Mileage 168,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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