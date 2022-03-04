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2002 Chevrolet Corvette

168,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2002 Chevrolet Corvette

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2002 Chevrolet Corvette

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301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 8581154
  • Stock #: W22-145
  • VIN: 1G1YY22G125124973

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # W22-145
  • Mileage 168,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Floor mats
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Cargo shade
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Power Driver Seat
Premium Sound System
CD Player
AM/FM Stereo
Aluminum Wheels
Fog Lamps
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Targa Roof

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