$26,777+ tax & licensing
2003 Honda S2000
CONVERTIBLE-6 SPD MANUAL **FULLY STOCK** 156,000KM
2003 Honda S2000
CONVERTIBLE-6 SPD MANUAL **FULLY STOCK** 156,000KM
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$26,777
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Mileage 150,000 KM
Vehicle Description
WHETHER YOU'RE A CAR COLLECTOR, A DRIVING ENTHUSIAST, OR SOMEONE WHO'S LOOKING FOR THE PERFECT BALANCE OF STYLE, RELIABILITY, AND PERFORMANCE, THIS HONDA S2000 IS THE PERFECT RIDE FOR YOU!!
THIS LEGENDARY SPORTS CAR IS **FULLY STOCK** ABSOLUTELY **NO MODIFICATIONS** EVEN THE STEREO IS ORIGINAL!! THIS TIMELESS MASTERPIECE IS SUPER CLEAN!! A PERFECT EXAMPLE OF A CAR THAT JUST DOES NOT AGE!!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Power Options
Interior
Mechanical
Seating
Media / Nav / Comm
Exterior
Windows
Comfort
Convenience
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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416-766-2277