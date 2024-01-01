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2003 Honda S2000

150,000 KM

Details Description Features

$26,777

+ tax & licensing
Make it Yours

2003 Honda S2000

CONVERTIBLE-6 SPD MANUAL **FULLY STOCK** 156,000KM

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2003 Honda S2000

CONVERTIBLE-6 SPD MANUAL **FULLY STOCK** 156,000KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller

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Used
150,000KM
VIN JHMAP11413T003000

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 150,000 KM

Vehicle Description

WHETHER YOU'RE A CAR COLLECTOR, A DRIVING ENTHUSIAST, OR SOMEONE WHO'S LOOKING FOR THE PERFECT BALANCE OF STYLE, RELIABILITY, AND PERFORMANCE, THIS HONDA S2000 IS THE PERFECT RIDE FOR YOU!!

THIS LEGENDARY SPORTS CAR IS **FULLY STOCK** ABSOLUTELY **NO MODIFICATIONS** EVEN THE STEREO IS ORIGINAL!! THIS TIMELESS MASTERPIECE IS SUPER CLEAN!! A PERFECT EXAMPLE OF A CAR THAT JUST DOES NOT AGE!!

**COME IN AND CHECK OUT THIS S2K BEFORE IT'S GONE!! DON'T MISS OUT ON YOUR CHANCE TO OWN THIS JAPANESE BEAUTY**

CERTIFICATION INCLUDED!! POWERED BY A 240HP 2.0L V-TEC 4 CYLINDER ENGINE!! THRILLING 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION!! SLEEK AND SPORTY!! RARE GRAND PRIX WHITE ON TAN LEATHER INTERIOR!! BLACK CONVERTIBLE TOP!! ALLOY WHEELS!! POWER WINDOWS!! ICE COLD AIR AND SO MUCH MORE!! MUST SEE AND DRIVE TO REALLY APPRECIATE THIS CAR!! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
ABS
Rollover protection bars

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Leather Steering Wheel
Front Reading Lamps
Floor mats

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats

Media / Nav / Comm

CD Player

Exterior

HID Headlights
Aluminum Wheels

Windows

Rear Defrost

Comfort

A/C

Convenience

Passenger Vanity Mirror
Power Outlet

Additional Features

Convertible Soft Top

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